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Ксения Собчак назвала Барнаул "одним из самых ужасных городов"

, ИА "Амител"
Такого же звания удостоились Волгоград и Касимов
Фото: Beicon.ru

Фото: Beicon.ru

Известная телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак в Instagram провела совместный прямой эфир с блогером Лешкой Мюцентендлером. В ходе общения Собчак назвала тройку лучших и тройку худших по ее мнению городов России.

В список "самых ужасных" телеведущая включила Барнаул, Волгоград и Касимов. В топ попали Екатеринбург, Казань и Калининград.

Как уже сообщал amic.ru, ранее сам Мюцентендлер снял видео под названием "Барнаул. Лучше сдохнуть, чем жить здесь". В 20-минутном ролике московский урбанист раскритиковал благоустройство города.

Ранее Барнаул не раз попадал под критику другого известного блогера-урбаниста – Ильи Варламова. Так, в декабре 2019-го урбанист назвал ремонт Алтайской офтальмологической больницы одним из худших в году, а чуть ранее включил жилой комплекс на проспекте Красноармейском в топ самых уродливых зданий России.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.05.2020 11:06
Еугений

Это кто такие? Блохи, о которых никто не знает и не хочет знать.

13.05.2020 11:08
- гость -

А чё она к нам когда то приезжала что ли?

13.05.2020 11:09
Filin

ну и смысл этой статьи? Что Барнеаполь не самый лучший в бытовом плане? Давно известно. Что эти альтернативно-одаренные ничего путнего сказать не могут, тоже. В макдональдсе снеки пусть обсуждают

13.05.2020 11:11
- гость -

Барнаульцы, в свою очередь, считают телеведущую Ксению Собчак самой ужасной ведущей))

13.05.2020 11:13
- гость -

Екатерибург в топе? Уралмаш посетила бы. Особенно после 9-ти вечера, там бы ее топово обслужили.

В каждом городе можно найти и уродство и красоту, смотря какая задача ставится

13.05.2020 11:13
- гость -

все жизнь на сабчаковских дрожжах выезжает.
жалкая бабешка.

13.05.2020 11:14
Z

13.05.2020 11:11
- гость -
Барнаульцы, в свою очередь, считают телеведущую Ксению Собчак самой ужасной ведущей))
----------------------
Можно просто "самой ужасной", без слова "ведущей".

13.05.2020 11:18
- гость -

А где бы она предпочла срок отсиживать? С маман своей - пробы негде ставить.

13.05.2020 11:18
- гость -

А по моему мнению Собчак входит в тройку худших России.

13.05.2020 11:23
- гость -

А я люблю свой Брнео! А разные там "телеведущие" пусть лучше сидят в своих вонючих норах!

13.05.2020 11:26
- гость -

собчак входит в тройку страшнейших лошадей Мира

13.05.2020 11:27
- гость -

Червячки живут и в яблочках и в навозе

13.05.2020 11:28
- гость -

13.05.2020 11:14
Z
Просто "ужас ужасный".

13.05.2020 11:29
- гость -

Вот оно как оказывается! Теперь сексменьшинства называются - Урбанисты!

13.05.2020 11:29
- гость -

13.05.2020 11:30
комрад

Неконструктивная п@раша из рта 2pizzы. Хочешь что-то брякнуть, сделай это с честью. Поясни что тебе не понравилось по пунктам. А потом пусть архитектор города прокомментирует. А так что нового я узнал? Что какая-то 0вца гламурная приехала и кукарекает, что ей что-то не понравилось.

13.05.2020 11:31
- гость -

В Мурманск бы Ксюху отправить - новые дома практически не строятся, вонь с рыбного порта, угольная пыль с торгового порта, молодежь буром сваливает жить в Питер. Весь город из бараков, хрущевок и панельных девяток, частного сектора практически нет

13.05.2020 11:33
- гость -

Почему КАЛибр в защиту своей кумирки ни слова не проблеял?

13.05.2020 11:34
комрад

В Рубцовск лошадка каталась? Сразу бы в топ 5 попал бы.

13.05.2020 11:34
- гость -

Молчала бы в тряпочку, шалашовка

13.05.2020 11:35
комрад

И это говорит человек, у которого сзади на фоне лютый треш из книг и прочего дерьм@

13.05.2020 11:37
- гость -

А где мамин-урбанист Аборигешка?

13.05.2020 11:39
Olicha

Если у нас все плохо, то зачем вы все сюда едете? Сидите в своих лучших городах.
А наш Барнаул - самый лучших в Мире.

13.05.2020 11:40
АБОРИГЕН

Отлично набросили. Если власти города не любят говорить о его проблемах потому что даже зачастую не осознают их, так пусть хоть со стороны кто-то об этом говорит. Решение проблем начинается только после признания их наличия.

13.05.2020 11:42
Она

Гламурная кошка с портретом лошади сказала свое веское Игого

Я люблю Барнаул, он тихий, уютный и чистый. И люди здесь на много лучше столичных зажравшихся выпендрежников.

13.05.2020 11:42
@@

А давайте назовем новую улицу или переулок в честь Анатолия Собчака, ну есть же у нас площадь Сахарова. Или лучше просто сказать ей, что хотели назвать, да что там переулок, огромную площадь в честь её отца, но вот не сложилось, мол помним и всякое такое, чтобы ей приятно было...
Вот и мнение о городе у неё может поменяется...))

Ой, вдруг кто-то из властей прочитает эту подсказку...))

13.05.2020 11:43
Людмила

В зеркало сначала посмотри, лошадь

13.05.2020 11:45
Она

Новая архитертура в городе криклива, безвкусна, уродлива. Это следствие того что правят деньги сейчас , а не стиль, вкус и разум.

13.05.2020 12:02
Как то так

Не надо забывать, что она была кандидатом в президенты. Многие сейчас пишущие за её голосовали. Одним газом бы посмотреть какая бы у нас сейчас жизнь была бы)))

13.05.2020 12:02
Она

И все это Ньювасюково выглядит очень убого рядом со старыми зданиями, памятниками архитектуры. Нет единого стиля. Высотки которые стремятся все выше и выше, вообще не пригодны для постоянного жилья. Спорить нет смысла.
А вот город обижать и жителей этим маргиналам не стоило, выльется теперь пару тонн ответки.

13.05.2020 12:07
Гость

Можно сколько угодно кричать в стиле «сама дура», но по факту Собчак права. Только так выглядит большинство городов в России, не сказала бы что у нас все хуже. Это от бедности и отсутствия хозяина в городе.

13.05.2020 12:08
гость

да Барнаул это не Париж или Лондон Ксюша, юбочка из плюша))), но он сейчас в принципе ничем не отличается от других городов России, да и в СССР тоже города строились однотипно, только было одно отличие зелени было много, парков, скверов и т.д., а сейчас все наши города это огромные "шедевры" архитектуры ТЦ, новостройки многоэжтажки муравейники с зонами парковок, церкви да аллеи из парковочных зон

достаточно взглянуть на районы Москвы, где снесли хрущёвки, построили быстро высотки муравейники, новые кварталы Санкт-Петербурга, наш Барнаул например кварталы за Лентой на Павловском тракте, разницы никакой, разница лишь в уровне заработной плате жителей, вот и всё отличие наших городов

13.05.2020 12:10
- гость -

а чего накинулись-то? Вы посмотрите на огромные скворечники, облепленные вент фасадом (спасибо хоть не сайдингом) в центре города, на пятачке, впритык к дороге, вокруг старинных рушащихся зданий, представляющих историческую и культурную ценность, на гробину на площади Октября, на выселки-гетто, где высотки поналеплены друг на друга так, что неба не видно. Это ли не уродство?

13.05.2020 12:11
- гость -

Барнаул не эталон градостроительства, это очевидно. Деревья вырубаются, скверы, парки уничтожаются, общественный транспорт ужасен. Проблема в том, что никто ничего с этим не делает. "Открывать глаза" можно сколько угодно. Таких открывателей - ведро за пятак. А вот действительно что-то делающих людей - единицы. Пока не станет наоборот, ничего не поменяется.

13.05.2020 12:13
- гость -

Ну что вы лошадь звучит красиво. Кобыла это да в самый раз?

13.05.2020 12:14
- гость -

Правда глаза режет. Один из беднейших регионов РФ не может иметь процветающую столицу. Отток молодежи из края колоссальный, работы нет, перспектив нет. Ксюша права.

13.05.2020 12:15
комрад

Да, в Барнауле нужно проложить трамвайные пути по павлику и строителей.
Посмотрел я ролик того чувака из Казахстана в статье и он правда все по делу раскритиковал.

13.05.2020 12:15
Марина

А еще она хотела стать президентом....

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