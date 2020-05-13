Известная телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак в Instagram провела совместный прямой эфир с блогером Лешкой Мюцентендлером. В ходе общения Собчак назвала тройку лучших и тройку худших по ее мнению городов России.

В список "самых ужасных" телеведущая включила Барнаул, Волгоград и Касимов. В топ попали Екатеринбург, Казань и Калининград.

Как уже сообщал amic.ru, ранее сам Мюцентендлер снял видео под названием "Барнаул. Лучше сдохнуть, чем жить здесь". В 20-минутном ролике московский урбанист раскритиковал благоустройство города.

Ранее Барнаул не раз попадал под критику другого известного блогера-урбаниста – Ильи Варламова. Так, в декабре 2019-го урбанист назвал ремонт Алтайской офтальмологической больницы одним из худших в году, а чуть ранее включил жилой комплекс на проспекте Красноармейском в топ самых уродливых зданий России.