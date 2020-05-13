Бывший руководитель погрануправления Алтайского края Александр Эктов стал главой ПУ ФСБ в Краснодарском крае. Об этом сообщают ki-news.ru.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил уверенность в плодотворной совместной работе и обозначил Эктову основное направление деятельности – охрана границ края во время карантина.

Александр Эктов родился 12 июня 1964 года в Рязанской области. В 2005 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. В 2011 году был назначен главой погрануправления ФСБ по Алтайскому краю. После, в 2014 году, генерал-майор был переведен на аналогичную должность в Ростовской области.