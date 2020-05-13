В Алтайском крае на торги выставили почти 20 объектов обанкротившегося ЗАО "Завод ЖБИ-100" за 180 млн рублей. Об этом сообщает "Интерфакс-Россия".

Основная часть лотов предусматривает продажу оборудования и металлоконструкций предприятия. Еще девять лотов включают права требования ЗАО к различным предприятиям, в основном входящим в холдинг "СтройГАЗ", а также к собственнику холдинга. Больше всего денег заводу должен "СтройГАЗ-Цемент" – долг в 64 млн рублей продается всего за шесть миллионов.

Торги проводятся в форме публичного предложения. Прием заявок продлится до 2 июня, в этот же день состоится аукцион.

Напомним, что завод ЖБИ-100 входит в ОАО "СтройГАЗ", которое в 2018 году было признано банкротом. Убытки компании составляли 700 млн рублей лишь за 2016 год, а перед закрытием в ней начали регулярно меняться руководители. Акционерное общество являлось одним из крупнейших строительных холдингов Алтайского края.

Как ранее сообщал amic.ru, с бывшего директора СПП "СтройГАЗ" Виталия Дубинкина акционеры взыщут почти 75 миллионов рублей за двойную оплату работ на строительной площадке в Новосибирске.