15 мая на странице "Центра общественного здоровья" в Instagram пройдут прямые эфиры с врачами. С желающими пообщаются специалисты двух профилей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В 10 часов утра на вопросы пользователей будет отвечать главный внештатный специалист, дерматолог и косметолог Министерства здравоохранения Алтайского края, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой дерматовенерологии, косметологии и иммунологии АГМУ Юлия Ковалева. Она расскажет о новообразованиях на коже и о том, с какими симптомами стоит обращаться к врачу.

В 13:00 эфир проведет врач-онколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Валентина Петрова. Она поговорит о профилактике рака груди и методах самообследования молочных желез.

Записи бесед будут размещены на сайте Краевого центра медпрофилактики.