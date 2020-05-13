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"Пропустить сезон – верная смерть". На Алтае призвали принять туристов с 1 июня

, ИА "Амител"
Бывший руководитель "Алтайтурцентра" считает, что это будет безопасно, если соблюдать санитарные нормы
Татьяна Сажаева / Фото: из архива amic.ru

Татьяна Сажаева / Фото: из архива amic.ru

Экс-глава "Алтайтурцентра" Татьяна Сажаева считает необходимым открыть туристический сезон на Алтае с 1 июня. Об этом она заявила изданию Regnum.

"Никто не знает точно, какое из решений было бы сейчас однозначно верным, – подчеркнула специалист. – Но турбизнесу уже понятно точно: пропустить сезон, не запустить отели к лету – верная смерть".

Сажаева выразила уверенность, что бизнесмены смогут обеспечить безопасность посетителей, если будут соблюдать все санитарные нормы.

"Можно с соблюдением всех новых требований Роспотребнадзора обеспечивать питанием в номере, соблюдать социальную дистанцию, все меры по санитарной обработке", – уточнила Сажаева.

По ее словам, на Алтае много отдельно стоящих домов и коттеджей, которые расположены на удалении от мест массового пребывания людей.

Ранее amic.ru писал, что 12 февраля бывший замминистра туризма Бурятии Денис Ивлев, покинувший этот пост в начале февраля по причине того, что ему "нужно ехать на родной Алтай", официально назначен директором краевого госучреждения "Туристический центр Алтайского края" ("Алтайтурцентр"). Эту должность с 2013 года занимала Татьяна Сажаева, которая ушла с должности по собственному желанию.

Как ранее писал amic.ru, из-за эпидемии коронавируса с 28 марта приостановлено бронирование мест для туристов во всей Белокурихе. Запрет на работу туристических баз продолжает действовать и в Республике Алтай.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.05.2020 12:22
Z

"Ржунимагу"...
Ждём такого же поста от представителей тур бизнеса в Турции, Тайланде... с призывом "Вэлкам, плиз..."

13.05.2020 12:26
- гость -

Ну да. И ломанется туда Москва через Новосибирск и Барнаул. Интересно, сколько в Горном в больницах мест?

13.05.2020 12:30
гость

какая жизненная необходимость то в этих турбазах?

13.05.2020 12:37
- гость -

Такая ,что у людей нет другого источника дохода ,кроме туризма. Правительство на них навалило и не помогает фактически,только обещания убрать налог и дать кредит. А что люди ЖРАТЬ должны им пофиг. Вот они и просят разрешить заработать хоть чуток на хлебушек

13.05.2020 12:43
nik

сезон короткий и погоды не сделает. Туризм. многие из сферы обслуги в туризме приезжие и им не составит особых сложностей переждать сезон. большинство местных имеет работу, а туризм лишь доп. доход в сезон. итого на одной чаше доп. доход на другой здоровье людей в долгосрочной перспективе. Переболев сейчас можно легко поиметь проблем лет так на ..цать и потом работать лишь на таблетки, оно надо??
Серьёзный урон понесут собственники баз, построенных в кредит, чтож - это их риски, пусть и решают.

13.05.2020 13:03
- гость -

Серьёзный урон понесут собственники баз, построенных в кредит, чтож - это их риски, пусть и решают.(с)

Счастья тебе, пролетарий. Нет пользы ни в в обслуге, ни в туризме, ни в отдыхе? Привык тянуть свою лямку за чашку картохи? тяни. Другие привыкли отдыхать, ездить и набираться впечатлений. А ты сиди, пяль в стену и монитор, пока интернет не отключили.

13.05.2020 13:05
Павсекакий

Когда этой сферы туризьма не было, в Горном было классно. А сейчас на всё ценник повесили, к речке не подойти - одни заборы, за горный воздух заплати.

13.05.2020 13:09
- гость -

Ждём такого же поста от представителей тур бизнеса в Турции, Тайланде..

Турция якобы написала, что только через анализ. Вопрос: Делать будут они по прилету и за деньги?

13.05.2020 13:10
- гость -

"Счастья тебе, пролетарий."
-----
А ты поезжай, мил человек, в Швейцарию, там отличный отдых и обслуга, а воздух не хуже, чем в ГА.

13.05.2020 13:13
- гость -

Бывший руководитель "Алтайтурцентра" считает, что это будет безопасно, если соблюдать санитарные нормы.
И сейчас вроде пишут,что всё соблюдают.А какой прирост каждый день!!!

13.05.2020 13:14
- гость -

Не жалко. Давно пора очистить берег Катуни от псевдотуристических баз с сомнительным сервисом. Так же и Белокуриху от жадных толстосумов-собственников, в 90-е присвоивших советское наследие за копейки

13.05.2020 13:14
- гость -

открывайте, но для местных

13.05.2020 13:16
Пролетарий

Лучше сидеть дома и пялиться в монитор, чем лежать с трубой в горле и пялиться на белый потолок палаты реанимации

13.05.2020 13:17
- гость -

13.05.2020 12:26
- гость -
Ну да. И ломанется туда Москва через Новосибирск и Барнаул. Интересно, сколько в Горном в больницах мест?
-----------
Ага, из Москвы же больше некуда ездить, чем к сомнительному сервису Алтая?

13.05.2020 13:19
- гость -

Согласен, что ломанутся из Москвы. В заднице уже зудится у них, лишь бы куда-нибудь поехать. А заграница закрыта

13.05.2020 13:24
- гость -

13.05.2020 13:19
- гость -
Согласен, что ломанутся из Москвы. В заднице уже зудится у них, лишь бы куда-нибудь поехать. А заграница закрыта
-------------------
Бурная у тебя фантазия, однако.

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