Экс-глава "Алтайтурцентра" Татьяна Сажаева считает необходимым открыть туристический сезон на Алтае с 1 июня. Об этом она заявила изданию Regnum.

"Никто не знает точно, какое из решений было бы сейчас однозначно верным, – подчеркнула специалист. – Но турбизнесу уже понятно точно: пропустить сезон, не запустить отели к лету – верная смерть".

Сажаева выразила уверенность, что бизнесмены смогут обеспечить безопасность посетителей, если будут соблюдать все санитарные нормы.

"Можно с соблюдением всех новых требований Роспотребнадзора обеспечивать питанием в номере, соблюдать социальную дистанцию, все меры по санитарной обработке", – уточнила Сажаева.

По ее словам, на Алтае много отдельно стоящих домов и коттеджей, которые расположены на удалении от мест массового пребывания людей.

Ранее amic.ru писал, что 12 февраля бывший замминистра туризма Бурятии Денис Ивлев, покинувший этот пост в начале февраля по причине того, что ему "нужно ехать на родной Алтай", официально назначен директором краевого госучреждения "Туристический центр Алтайского края" ("Алтайтурцентр"). Эту должность с 2013 года занимала Татьяна Сажаева, которая ушла с должности по собственному желанию.

Как ранее писал amic.ru, из-за эпидемии коронавируса с 28 марта приостановлено бронирование мест для туристов во всей Белокурихе. Запрет на работу туристических баз продолжает действовать и в Республике Алтай.