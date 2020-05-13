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Барнаульцы толпой штурмуют пенсионный фонд из-за "путинских" выплат

, ИА "Амител"
За 10 тысяч, вероятно, и заболеть не страшно

У помещения Пенсионного фонда на Гоголя, 59, заметили большую толпу людей. Все они пришли для того, чтобы оформить единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на ребенка. 

Отмечается, что посетители использовали проверенный метод и пришли еще до открытия отделения, чтобы занять очередь. На крыльце их собралось около 20 человек. О соблюдении дистанции и ношении масок речи не было. Кстати, с 12 мая в Алтайском крае действует (судя по фото – нет) масочный режим

Напоминаем, что в 2020 году совсем не обязательно толпиться у дверей, а все заявления можно подать онлайн. Несмотря на то, что "Госуслуги" не справляются с наплывом желающих, время на подачу документов есть. Выплаты на детей будут производиться с 1 июня. О том, кому сколько положено и куда обращаться, чтобы забрать деньги, – читайте в материале amic.ru

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.05.2020 12:09
гость

дикошарые

13.05.2020 12:10
гость

это кто на госуслугах не зареген. или ещё что то. а на госуслугах. 5 минут и готово.

13.05.2020 12:15
Z

Ага 5ть минут.
Жена вчера весь вечер в туда тыкалась - и балалайка.
Сегодня в 6 утра всё получилось, только вот СНИЛС сына - "не существует".
Видимо то самое "ещё что то".

13.05.2020 12:17
- гость -

О соблюдении дистанции и ношении масок речи не было

все согласно указа №77
...при нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций.

13.05.2020 12:22
- гость -


13.05.2020 12:15
Z
Ну вот и выяснили, кто перегрузил сайт госуслуг!

13.05.2020 12:27
- гость -

Напоминаем, что в 2020 году совсем не обязательно толпиться у дверей, а все заявления можно подать онлайн.

Сами виноваты! Только онлайн нужно принимать заявления, тогда будет порядок. До октября подавать можно.

13.05.2020 12:30
- гость -

Фото хоть бы не прикладывали. Видно же, что большая часть в масках стоит.

13.05.2020 12:33
- гость -

За 10 тысяч, вероятно, и заболеть не страшно

Или с голоду сдохнуть или возможно заболеть.
От хорошей жизни за десяткой побежали?

13.05.2020 12:35
- гость -

А полицаи где ?
В декретный отпуск подались ?

13.05.2020 12:40
- гость -

))) Яжмамки портал госуслуг завалили теперь ПФР завалят!!!

13.05.2020 12:41
- гость -

Госуслуги вчера упали,вот люди и пошли ногами. Не от алчности ,а потому что хочет кушать сами и детей кормить . В пендосии без заявлений , госуслуг и прочей хрени на счёт падала сумма и никуда не надо ходить. У всех получающих пособия есть сберкарту, кидай и не создавай ажиотаж

13.05.2020 12:44
- гость -

Или с голоду сдохнуть или возможно заболеть.
От хорошей жизни за десяткой побежали?

А если бы он не дал эти деньги?))

13.05.2020 12:45
- гость -

Вот о чём эти вожди думают - то пропуска в метро, то выплаты на детей с регистрацией? А нельзя просто выплатить без заявлений?!

13.05.2020 12:52
Гость

Нищета.

13.05.2020 12:53
- гость -

если бы он не дал эти деньги?)

Ну пока и не дал,только пообещал.
Люди просто захотели разнообразить меню из лебеды и одуванчиков кусочком хлеба

13.05.2020 12:54
- гость -

Даже в Америке с их латиносами и афроамериканцами народ более социальноответственный. Если стоят в очереди в магазин, то с соблюдением дистанции...

13.05.2020 12:54
Гость

Насколько я понимаю,все дети имеют СНИЛС,выданный и учтённый ГОСУДАРСТВОМ.Зачем повторно подавать заявление?
Только для того,чтобы сэкономить на тех,кто не слышал о "щедрости" или не может добраться до ПФ?

13.05.2020 12:56
Гость

13.05.2020 12:54
- гость -
Давно из Америки приехали? Если судите по картинкам интернета-посмотрите и альтернативные об Америке.

13.05.2020 12:57
- гость -

13.05.2020 12:53
- гость -

Ну это не скоро произойдет) и не факт, что быстрее, если у пф толпиться будут. Онлайн хорошая штука.
Или вы имели ввиду, что попадут в больницу и там поедят нормально?)

13.05.2020 13:01
Гость

Выплаты начнутся с 1 июня-зачем сейчас давиться в очереди?

13.05.2020 13:03
Zoom

Сегодня в 9 утра заявление на Госуслугах оформил без проблем. Данные на меня и ребенка заполнились автоматом, дополнительно надо было указать номер записи ЗАГСА и данные счета, на который поступят деньги.

13.05.2020 13:06
- гость -

13.05.2020 13:01
Гость

Есть две стадии:
Денег нет
Денег нет совсем.
Народ из второй стадии и попер

13.05.2020 13:07
- гость -

Как вы без заявления представляете себе выплату? Куда переводить деньги вам будут? Как минимум, вы в заявлении свой расчетный счет должны указать. Должна быть информация кто получит деньги, отец или мать, что б не было ситуации "почему ему /ей выплатили деньги? Он/она с ребенком не живет"

13.05.2020 13:11
- гость -

13.05.2020 13:07
- гость -
Как вы без заявления представляете себе выплату?

Как в нормальных странах

13.05.2020 13:16
Гость

13.05.2020 13:07
- гость -
Как,как-так-же,как пенсионеры на почте получают.

13.05.2020 13:20
- гость -

Насколько я понимаю,все дети имеют СНИЛС,выданный и учтённый ГОСУДАРСТВОМ

Оказывается, не все. Но говорили, что можно оформить и без него.

13.05.2020 13:21
Гость

13.05.2020 13:07
- гость -
Кто первый с ребёнком придёт-тот и получит.
Родители имеют равные права,а кто с кем не живёт-ваши проблемы.

13.05.2020 13:25
Гость

13.05.2020 13:20
- гость -
Я про то-государство не ведёт учёт будущих налогоплательщиков?
Интересно было-бы услышать по прошествии времени,сколько человек в стране не воспользовались "президентской" милостью?

13.05.2020 13:27
Гость

А гундёж о ежемесячной выплате детям 5 тысяч рублей ( в семьях с маленьким доходом) уже забыт?

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