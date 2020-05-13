У помещения Пенсионного фонда на Гоголя, 59, заметили большую толпу людей. Все они пришли для того, чтобы оформить единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Отмечается, что посетители использовали проверенный метод и пришли еще до открытия отделения, чтобы занять очередь. На крыльце их собралось около 20 человек. О соблюдении дистанции и ношении масок речи не было. Кстати, с 12 мая в Алтайском крае действует (судя по фото – нет) масочный режим.
Напоминаем, что в 2020 году совсем не обязательно толпиться у дверей, а все заявления можно подать онлайн. Несмотря на то, что "Госуслуги" не справляются с наплывом желающих, время на подачу документов есть. Выплаты на детей будут производиться с 1 июня. О том, кому сколько положено и куда обращаться, чтобы забрать деньги, – читайте в материале amic.ru.
Комментарии
дикошарые
это кто на госуслугах не зареген. или ещё что то. а на госуслугах. 5 минут и готово.
Ага 5ть минут.
Жена вчера весь вечер в туда тыкалась - и балалайка.
Сегодня в 6 утра всё получилось, только вот СНИЛС сына - "не существует".
Видимо то самое "ещё что то".
О соблюдении дистанции и ношении масок речи не было
все согласно указа №77
...при нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования, в том числе такси, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций.
13.05.2020 12:15
Z
Ну вот и выяснили, кто перегрузил сайт госуслуг!
Напоминаем, что в 2020 году совсем не обязательно толпиться у дверей, а все заявления можно подать онлайн.
Сами виноваты! Только онлайн нужно принимать заявления, тогда будет порядок. До октября подавать можно.
Фото хоть бы не прикладывали. Видно же, что большая часть в масках стоит.
За 10 тысяч, вероятно, и заболеть не страшно
Или с голоду сдохнуть или возможно заболеть.
От хорошей жизни за десяткой побежали?
А полицаи где ?
В декретный отпуск подались ?
))) Яжмамки портал госуслуг завалили теперь ПФР завалят!!!
Госуслуги вчера упали,вот люди и пошли ногами. Не от алчности ,а потому что хочет кушать сами и детей кормить . В пендосии без заявлений , госуслуг и прочей хрени на счёт падала сумма и никуда не надо ходить. У всех получающих пособия есть сберкарту, кидай и не создавай ажиотаж
Или с голоду сдохнуть или возможно заболеть.
От хорошей жизни за десяткой побежали?
А если бы он не дал эти деньги?))
Вот о чём эти вожди думают - то пропуска в метро, то выплаты на детей с регистрацией? А нельзя просто выплатить без заявлений?!
Нищета.
если бы он не дал эти деньги?)
Ну пока и не дал,только пообещал.
Люди просто захотели разнообразить меню из лебеды и одуванчиков кусочком хлеба
Даже в Америке с их латиносами и афроамериканцами народ более социальноответственный. Если стоят в очереди в магазин, то с соблюдением дистанции...
Насколько я понимаю,все дети имеют СНИЛС,выданный и учтённый ГОСУДАРСТВОМ.Зачем повторно подавать заявление?
Только для того,чтобы сэкономить на тех,кто не слышал о "щедрости" или не может добраться до ПФ?
13.05.2020 12:54
- гость -
Давно из Америки приехали? Если судите по картинкам интернета-посмотрите и альтернативные об Америке.
13.05.2020 12:53
- гость -
Ну это не скоро произойдет) и не факт, что быстрее, если у пф толпиться будут. Онлайн хорошая штука.
Или вы имели ввиду, что попадут в больницу и там поедят нормально?)
Выплаты начнутся с 1 июня-зачем сейчас давиться в очереди?
Сегодня в 9 утра заявление на Госуслугах оформил без проблем. Данные на меня и ребенка заполнились автоматом, дополнительно надо было указать номер записи ЗАГСА и данные счета, на который поступят деньги.
13.05.2020 13:01
Гость
Есть две стадии:
Денег нет
Денег нет совсем.
Народ из второй стадии и попер
Как вы без заявления представляете себе выплату? Куда переводить деньги вам будут? Как минимум, вы в заявлении свой расчетный счет должны указать. Должна быть информация кто получит деньги, отец или мать, что б не было ситуации "почему ему /ей выплатили деньги? Он/она с ребенком не живет"
13.05.2020 13:07
- гость -
Как вы без заявления представляете себе выплату?
Как в нормальных странах
13.05.2020 13:07
- гость -
Как,как-так-же,как пенсионеры на почте получают.
Насколько я понимаю,все дети имеют СНИЛС,выданный и учтённый ГОСУДАРСТВОМ
Оказывается, не все. Но говорили, что можно оформить и без него.
13.05.2020 13:07
- гость -
Кто первый с ребёнком придёт-тот и получит.
Родители имеют равные права,а кто с кем не живёт-ваши проблемы.
13.05.2020 13:20
- гость -
Я про то-государство не ведёт учёт будущих налогоплательщиков?
Интересно было-бы услышать по прошествии времени,сколько человек в стране не воспользовались "президентской" милостью?
А гундёж о ежемесячной выплате детям 5 тысяч рублей ( в семьях с маленьким доходом) уже забыт?