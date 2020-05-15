Пятница, 15 Май, 11:26

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,93
€ 79,9
21°

252245 +0
Обь
397см -22


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Покорили нежной семгой. В честь дня рождения "Суши LAVKA" дарит "Филадельфию"

, ИА "Амител"
Директор по развитию доставки поделилась секретами успеха

В мае этого года барнаульской компании "Суши LAVKA" исполнилось девять лет. На "Флампе" у доставки большое количество благодарных отзывов и один из самых высоких рейтингов среди конкурентов – 4,4. Несколько раз посетители писали о том, что пробовали роллы в других местах, но в итоге возвращались в "Суши LAVKA". Как завоевать доверие клиентов, уверенно держаться на рынке и кормить ежедневно более 600 человек рассказала директор по развитию Дарья Шмакова.

– Сейчас рынок доставки еды в Барнауле растет быстрее всей ресторанной отрасли. В чем ваше преимущество перед старыми и новыми конкурентами? 

– Причиной успешного развития мы считаем использование продуктов высокого качества. Мы никогда не заменим нежную семгу на более дешевый, но жесткий кижуч, икру летучей рыбы на икру мойвы, дорогую салями из мяса на колбасу из соевой массы. Наша цель – готовить качественную и вкусную еду.

Мы постоянно совершенствуемся. Сейчас в планах обновить меню и ввести бизнес-ланчи. В ближайшее время мы усовершенствуем рецептуру пиццы, добавим новые блюда и комбосеты и будем крутить еще больше вкусных роллов.

– Получается, вы готовите не только японскую кухню? 

– Мы готовим вкуснейшие WOK (в меню их 19 видов!), пиццу, супы и салаты, шаурму, а также горячие закуски и десерты. В основном заказывают сеты, на втором месте – роллы, на третьем – пицца и другие блюда.

– Вы говорите, что в приоритете вашей компании высокое качество выпускаемой продукции. Но оно зависит не только от сырья, но и от работников кухни. Как вы контролируете рабочий процесс? 

– У нас трудится более 15 опытных поваров, текучки кадров практически нет. Мы требуем от сотрудников строгого соблюдения всех необходимых правил и платим им соответственно. У наших поваров высокая зарплата. Мы используем систему аттестации, чтобы выявить лучших и платить им больше. Всю деятельность кухни контролирует заведующая производством.

Курьерам мы выдаем фирменные жилетки и футболки, ведь они – лицо нашей компании. Мы требуем от них быть вежливыми и всегда иметь при себе сдачу.

– Многие компании поощряют постоянных покупателей и стимулируют продажи среди новых клиентов. А какие программы лояльности есть у вас?

– В нашей компании действует система бонусов. Они копятся с каждым заказом и ими можно расплатиться за следующие покупки. Один бонус равен одному рублю. Бонусами можно оплатить до 100% от суммы заказа. Также каждого клиента, сделавшего заказ на сумму от 1100 рублей, ждут подарки. Все актуальные акции можно посмотреть на сайте.

В честь своего дня рождения "Суши LAVKA" дарит порцию роллов "Филадельфия Голд". Чтобы получить подарок, нужно назвать оператору промокод "4050". Предложение действует при заказе от 1100 рублей до 31 мая 2020 года. 

"Суши LAVKA" 
Тел. 50-28-50
Адрес: г. Барнаул, ул. Власихинская, 148а
Сайт
Инстаграм

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
11:16
Правда ли, что выборы будут проходить онлайн и зачем это нужно 0
11:02
В Барнауле отменили часть авиарейсов до конца мая 0
10:50
"Мое тело – мое дело". Модель бодипозитива о любви к себе и лишнем весе 23
10:39
Водитель такси погиб в жестком ДТП на алтайской трассе 0
10:27
Где в Барнауле отключат горячую воду и надолго ли? 1
10:15
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA 5 1
10:04
Покорили нежной семгой. В честь дня рождения "Суши LAVKA" дарит "Филадельфию" 0
09:53
Женщины обогнали мужчин по росту благосостояния 5
09:39
Продюсер "Ласкового мая" решил построить на Алтае поселок 9
09:27
Кофе впервые обогнал чай по популярности среди россиян 2
09:11
Код красный. Барнаульцы в Китае о выходе из карантина и тотальной слежке за людьми 24
09:05
В России резко упали объемы сбережений населения 6
08:45
В Бийске сократили число рейсов до садоводств 0
08:29
Более 15 тысяч алтайских школьников получили продуктовые наборы 0
08:15
На Алтае опекун украла у сироты 300 тысяч рублей и пустила их на собственный бизнес 3
08:01
Басни через Zoom: готовы ли вузы Алтая к вступительным экзаменам в онлайн-формате? 1
07:51
Благотворители не взяли 200 тысяч долларов от рэпера 6ix9ine из-за его репутации 3
07:48
Как тротуар, только поменьше. Как барнаульцы пользуются первой в городе велодорожкой 36
07:38
Праздник в каждую квартиру. В Алтайском крае отпразднуют 1 июня в новом формате 0
07:25
И еще подождете. Барнаульцев с сорванными турами отправят на отдых только через год 8
07:14
Мошенники придумали способ нажиться за счет "путинских" выплат 3
07:02
Бессимптомных пациентов с коронавирусом в Алтайском крае консультируют онлайн 2
06:47
Ученые назвали напиток, который позволяет избавиться от жира на животе 12
06:32
Лакоманьяки: подборка самого странного маникюра 15
06:23
Народные приметы. Что нельзя делать 15 мая 2
06:16
Алтайский край занимает предпоследнее место по уровню смертности от COVID в Сибири 1
06:00
Майская жара. Столбики термометров на Алтае поднимутся до +34°C 0
00:43
В Республике Алтай коронавирусом заболели еще четверо человек 0
23:50
В Барнауле разработают проект выделенных полос для общественного транспорта 39
23:30
Врачи создали вирус, который может вылечить Анастасию Заворотнюк 4
23:10
Попова: рост заболеваемости COVID-19 в России удалось остановить 6
22:47
С 15 мая в барнаульских многоэтажках начнут отключать горячую воду 0
22:27
Барнаульцы предупреждают водителей об огромной яме на оживленной улице 4
22:10
Министр культуры РФ Ольга Любимова вылечилась от коронавируса 1
21:48
Зеленые насаждения в Барнауле повторно обрабатывают от клещей 0
21:26
Серьезный пожар произошел в жилом доме в алтайском селе 0
21:02
Рособрнадзор назвал новую возможную дату проведения ЕГЭ 0
20:53
Последняя группа вахтовиков из Якутии прибыла в Алтайский край 0
20:41
Почти 100 тысяч невостребованных медицинских масок накопилось на алтайских складах 12
20:17
Алтайские туристы, которые возвращаются из Таиланда, проведут в самолете 30 часов 3
20:07
Следственный комитет разыскивает пропавшую жительницу Барнаула с кнопочным телефоном 1
19:56
Средний размер ипотеки упал в России из-за кризиса 0
19:39
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 46 0
19:06
Алтайский министр объяснил, почему в жару не отключали отопление 6
18:51
Врач-инфекционист пригласил COVID-диссидентов поработать в клинике 7
18:31
Программа "Галилео" вернется на экраны, но с другим ведущим 4
18:07
Лишь каждый пятый россиян доволен школьным дистанционным обучением 3
17:55
Тренер сборной России по шахматам отправит деньги барнаульскому госпиталю 1
17:43
СК возбудил дела из-за фотографий Гитлера и Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" 13
17:31
Барнаульцам возвращают горячую воду 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.