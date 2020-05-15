Покорили нежной семгой. В честь дня рождения "Суши LAVKA" дарит "Филадельфию"

В мае этого года барнаульской компании "Суши LAVKA" исполнилось девять лет. На "Флампе" у доставки большое количество благодарных отзывов и один из самых высоких рейтингов среди конкурентов – 4,4. Несколько раз посетители писали о том, что пробовали роллы в других местах, но в итоге возвращались в "Суши LAVKA". Как завоевать доверие клиентов, уверенно держаться на рынке и кормить ежедневно более 600 человек рассказала директор по развитию Дарья Шмакова.

– Сейчас рынок доставки еды в Барнауле растет быстрее всей ресторанной отрасли. В чем ваше преимущество перед старыми и новыми конкурентами?

– Причиной успешного развития мы считаем использование продуктов высокого качества. Мы никогда не заменим нежную семгу на более дешевый, но жесткий кижуч, икру летучей рыбы на икру мойвы, дорогую салями из мяса на колбасу из соевой массы. Наша цель – готовить качественную и вкусную еду.

Мы постоянно совершенствуемся. Сейчас в планах обновить меню и ввести бизнес-ланчи. В ближайшее время мы усовершенствуем рецептуру пиццы, добавим новые блюда и комбосеты и будем крутить еще больше вкусных роллов.

– Получается, вы готовите не только японскую кухню?

– Мы готовим вкуснейшие WOK (в меню их 19 видов!), пиццу, супы и салаты, шаурму, а также горячие закуски и десерты. В основном заказывают сеты, на втором месте – роллы, на третьем – пицца и другие блюда.

– Вы говорите, что в приоритете вашей компании высокое качество выпускаемой продукции. Но оно зависит не только от сырья, но и от работников кухни. Как вы контролируете рабочий процесс?

– У нас трудится более 15 опытных поваров, текучки кадров практически нет. Мы требуем от сотрудников строгого соблюдения всех необходимых правил и платим им соответственно. У наших поваров высокая зарплата. Мы используем систему аттестации, чтобы выявить лучших и платить им больше. Всю деятельность кухни контролирует заведующая производством.

Курьерам мы выдаем фирменные жилетки и футболки, ведь они – лицо нашей компании. Мы требуем от них быть вежливыми и всегда иметь при себе сдачу.

– Многие компании поощряют постоянных покупателей и стимулируют продажи среди новых клиентов. А какие программы лояльности есть у вас?

– В нашей компании действует система бонусов. Они копятся с каждым заказом и ими можно расплатиться за следующие покупки. Один бонус равен одному рублю. Бонусами можно оплатить до 100% от суммы заказа. Также каждого клиента, сделавшего заказ на сумму от 1100 рублей, ждут подарки. Все актуальные акции можно посмотреть на сайте.

В честь своего дня рождения "Суши LAVKA" дарит порцию роллов "Филадельфия Голд". Чтобы получить подарок, нужно назвать оператору промокод "4050". Предложение действует при заказе от 1100 рублей до 31 мая 2020 года.

"Суши LAVKA"

Тел. 50-28-50

Адрес: г. Барнаул, ул. Власихинская, 148а

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