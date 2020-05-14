Уникальный "пивной" антисептик начали производить на Алтае

В условиях пандемии каждый ищет способы защитить себя, свой дом и рабочее место от вирусов. Для этого лучше всего подходят антисептики, которых сейчас на рынке огромная масса. На Алтае, например, в продаже появился новый природный антисептик для рук Hotelier на основе экстракта хмеля. Купить его можно в торговой сети KORS.

В сочетании с высоким содержанием спирта он не только моментально действует, убивая 99,9% бактерий, но и не сушит кожу, предотвращает воспаление и раздражение, а также сохраняет красоту ваших рук.

Кстати, хмель для всей линейки продуктов выращивается исключительно на собственном хмелекомплексе в Горном Алтае.

Новый антисептик из Сибири выпускается в емкостях объемом 100 мл. Удобно пользоваться как в домашних условиях, так и брать с собой в поездку, на работу или прогулку.

Приобрести антисептик можно как оптом, так и в розницу. Все вопросы можно задать специалистам по продажам компании KORS по телефону +7-923-650-43-68.

Торговая сеть KORS

Сайт: kors22.ru