Учреждения культуры Алтайского края, включая театры, музеи и библиотеки, будут выходить из карантина в несколько этапов. Ожидается, что полностью на нормальный режим работы они вернутся только осенью, сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

По ее словам, в ближайшие дни будет подписан документ губернатором края Виктором Томенко, который разрешит сотрудникам сферы культуры выйти на работу, но при этом посещать учреждения людям будет также запрещено. Сотрудники музеев и театров должны вести подготовку к новому сезону.

На следующей стадии начнут пускать в музеи и библиотеки ограниченное количество человек. Когда такие меры будут приняты – пока неизвестно. Все зависит от эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора. К полному режиму работы перейдут к осени, когда будут для зрителей открыты концертные площадки и театры. Как пояснила Елена Безрукова, количество зрителей может быть ограничено.

Сейчас, по словам министра, многие работники культуры находятся в отпуске. Заработную плату они получают только ту, что предусмотрена бюджетом края – около 13 тысяч рублей. Также принято решение отменить из-за коронавируса все крупные мероприятия, намеченные на лето, включая Шукшинские дни на Алтае, фестиваль Роберта Рождественского и Дельфийские игры. Сэкономленные на их проведении средства будут направлены на борьбу с пандемией.