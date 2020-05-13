В Барнауле 20-летний парень украл со счета знакомой более 160 тысяч рублей и потратил деньги на ставки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратилась 18-летняя жительница города, которая заявила, что с ее банковской карты похитили почти 160 тысяч рублей. Деньги девушка получила в качестве специальных льгот для сирот.

Стражи порядка установили личность подозреваемого – им оказался житель Алтайского края, близко знакомый с девушкой. Он знал ПИН-код ее карты, и однажды у него возникла идея похитить деньги, чтобы вложить их в ставки на спорт.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".