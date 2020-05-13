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Оштрафуют или нет? Что грозит нарушителям масочного режима в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В МВД пояснили, как контролируют соблюдение указа губернатора
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В соцсетях развернулись споры по поводу того, какие все-таки санкции грозят нарушителям масочного режима в Алтайском крае. Как контролируют соблюдение режима в регионе и могут ли наказывать за неисполнение указа? За разъяснениями amic.ru обратился в пресс-службу МВД региона.

1
Я стою на остановке без маски. Кто меня поймает?

Этим занимаются сотрудники органов внутренних дел во время рейдов.

"Полицейские также ведут разъяснительную работу среди населения, выносят предупреждения, настоятельно рекомендуют использовать средства защиты в тех местах, которые обозначены указом губернатора", – пояснила amic.ru начальник пресс-службы ГУ МВД России по краю Светлана Ляпунова.

Конечно, вас могут и не поймать. Но лучше всегда держите маску при себе и надевайте ее в общественных местах.

2
А штрафовать будут?

Да. Если пошли без маски – вы нарушитель. И вас ждет административное наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. То есть:

  • для физлиц – штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей;
  • для должностных лиц – штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
  • для ИП – штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
  • для юрлиц – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме того, как напомнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в крае указом губернатора введен режим повышенной готовности. Все правила, установленные этим режимом, обязательны для исполнения населением края.

3
Где и почему нужно носить маски в Алтайском крае?

Респиратор или маску обязательно нужно носить:

  • при нахождении на остановочных пунктах;
  • в общественном транспорте;
  • в такси;
  • при посещении магазинов и предприятий сферы услуг;
  • в предприятиях общепита;
  • в аптеках.

Об этом говорится в указе губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Маска помогает не заразиться коронавирусной инфекцией, если пользоваться ею правильно. Как ранее пояснили в Роспотребнадзоре, средства индивидуальной защиты в первую очередь выполняют барьерную функцию, препятствуют распространению инфекции. Ведь вирус содержится в капельках слюны, которые выделяются во внешнюю среду, когда человек общается, кашляет или чихает.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

13.05.2020 14:18
- гость -

а у нас введена ЧС????

13.05.2020 14:24
гость

Вчера ехала в 55м автобусе, спрашиваю кондуктора, почему половина людей без масок. она"а что я их выгонять буду?" и все, полно без масок. бескультурье, думают только о себе

13.05.2020 14:28
@@

"Если пошли без маски – вы нарушитель"

Выход из дома вы должны оплатить:
1 в виде штрафа
либо
2 в виде покупки перчаток и медицинских масок

А кто-то раньше на амике шутил по поводу пользования воздухом

13.05.2020 14:30
гость

Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

Правила поведения установлены законом, ничего, что в этих правилах нет, требовать не законно. Ничего про маски в законе о ЧС нет. В Москве это понимают, поэтому внесли изменения в закон субъекта РФ пункт про маски

13.05.2020 14:33
- гость -


13.05.2020 14:24
гость
А в чем бескультурье? Покажите мне в правилах этикета ношение масок. Может Вы будите ошейник носить, так и всем ошейники надеть?

13.05.2020 14:37
- гость -

Люди, не одевающие маски в общественных местах чаще всего либо эгоисты либо в силу разных причин не осознают свою опасность для окружающих.
А правительство, понимая что в предыдущие годы много накуролесило, теперь в сложной ситуации осознало, что накопившееся массовое недовольство граждан со всеми вытекающими, теперь может быть спровоцировано в любой момент. Потому и не дают полиции циркуляров штрафовать-задерживать.

13.05.2020 14:43
- гость -


13.05.2020 14:37
- гость -
Почему я должен в угоду Вам носить маску? Вы боитесь заразиться, вот и носите, хоть по пять штук сразу! А насчет эгоизма можно и по другому посмотреть... Пользуетесь услугой общественного транспорта и уже проявляете эгоизм - почему не сидите дома на самоизоляции, а создаете угрозу заражения? Почему не имеете личного автомобиля? Тоже проявляете эгоизм, т.к. не пополняете бюджет акцизами с бензина и другими поборами с водителей... Вот Вам и примеры по поводу эгоизма!

13.05.2020 14:45
Мадам

для физлиц – штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей

А величина от чего зависит? От веса нарушителя? Укажите рамки от и до...

13.05.2020 14:46
гость

Маски медицинские являются жизненно-необходимым товаром поэтому должны быть в каждой аптеке

13.05.2020 14:46
- гость -

А где месный? С его вечным комментом, где взять маски? Я че то беспокоюсь - все ли с ним в порядке?

13.05.2020 14:47
- гость -

13.05.2020 14:45
Мадам

Скорее, от ширины морды лица.

13.05.2020 14:48
гость

для физлиц – штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей

Да, разброс впечатляет. Толстых - по максимуму. Там еще предупреждение есть, это для тех, кто сразу плакать начнет, что нет денег даже на материал для маски

13.05.2020 14:49
Мадам

Кста, маски появились вроде. В одной аптеке у нас, по крайней мере. Говорят, прямо сегодня завезли. Голубенькие и чоооорные, как у бандитов.

13.05.2020 14:52
гость

13.05.2020 14:49
Мадам

Адресок? Аптеки

13.05.2020 14:53
гость

13.05.2020 14:37
- гость -
Люди, не одевающие маски в общественных местах чаще всего либо эгоисты либо в силу разных причин не осознают свою опасность для окружающих.

а других причин не может быть, так по Вашему?

13.05.2020 14:55
Мадам

Адресок? Аптеки

Ближние Черёмушки, С-Западная, 222

13.05.2020 14:57
- гость -

13.05.2020 14:33
- гость -

А в чем бескультурье? Покажите мне в правилах этикета ношение масок. Может Вы будите ошейник носить, так и всем ошейники надеть?
-------
До упертого барана что-то донести бесполезно. Только палка действует.

13.05.2020 14:57
Гость

Сейчас только с Аптеки на 80-й гвардейской 20 - там начали продавать маски по 50 руб. Тряпичные, т.е. многоразовые.

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