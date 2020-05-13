В соцсетях развернулись споры по поводу того, какие все-таки санкции грозят нарушителям масочного режима в Алтайском крае. Как контролируют соблюдение режима в регионе и могут ли наказывать за неисполнение указа? За разъяснениями amic.ru обратился в пресс-службу МВД региона.
Этим занимаются сотрудники органов внутренних дел во время рейдов.
"Полицейские также ведут разъяснительную работу среди населения, выносят предупреждения, настоятельно рекомендуют использовать средства защиты в тех местах, которые обозначены указом губернатора", – пояснила amic.ru начальник пресс-службы ГУ МВД России по краю Светлана Ляпунова.
Конечно, вас могут и не поймать. Но лучше всегда держите маску при себе и надевайте ее в общественных местах.
Да. Если пошли без маски – вы нарушитель. И вас ждет административное наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. То есть:
- для физлиц – штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей;
- для должностных лиц – штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для ИП – штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для юрлиц – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Кроме того, как напомнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в крае указом губернатора введен режим повышенной готовности. Все правила, установленные этим режимом, обязательны для исполнения населением края.
Респиратор или маску обязательно нужно носить:
- при нахождении на остановочных пунктах;
- в общественном транспорте;
- в такси;
- при посещении магазинов и предприятий сферы услуг;
- в предприятиях общепита;
- в аптеках.
Об этом говорится в указе губернатора Алтайского края Виктора Томенко.Маска помогает не заразиться коронавирусной инфекцией, если пользоваться ею правильно. Как ранее пояснили в Роспотребнадзоре, средства индивидуальной защиты в первую очередь выполняют барьерную функцию, препятствуют распространению инфекции. Ведь вирус содержится в капельках слюны, которые выделяются во внешнюю среду, когда человек общается, кашляет или чихает.
Комментарии
а у нас введена ЧС????
Вчера ехала в 55м автобусе, спрашиваю кондуктора, почему половина людей без масок. она"а что я их выгонять буду?" и все, полно без масок. бескультурье, думают только о себе
"Если пошли без маски – вы нарушитель"
Выход из дома вы должны оплатить:
1 в виде штрафа
либо
2 в виде покупки перчаток и медицинских масок
А кто-то раньше на амике шутил по поводу пользования воздухом
Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения
Правила поведения установлены законом, ничего, что в этих правилах нет, требовать не законно. Ничего про маски в законе о ЧС нет. В Москве это понимают, поэтому внесли изменения в закон субъекта РФ пункт про маски
13.05.2020 14:24
гость
А в чем бескультурье? Покажите мне в правилах этикета ношение масок. Может Вы будите ошейник носить, так и всем ошейники надеть?
Люди, не одевающие маски в общественных местах чаще всего либо эгоисты либо в силу разных причин не осознают свою опасность для окружающих.
А правительство, понимая что в предыдущие годы много накуролесило, теперь в сложной ситуации осознало, что накопившееся массовое недовольство граждан со всеми вытекающими, теперь может быть спровоцировано в любой момент. Потому и не дают полиции циркуляров штрафовать-задерживать.
13.05.2020 14:37
- гость -
Почему я должен в угоду Вам носить маску? Вы боитесь заразиться, вот и носите, хоть по пять штук сразу! А насчет эгоизма можно и по другому посмотреть... Пользуетесь услугой общественного транспорта и уже проявляете эгоизм - почему не сидите дома на самоизоляции, а создаете угрозу заражения? Почему не имеете личного автомобиля? Тоже проявляете эгоизм, т.к. не пополняете бюджет акцизами с бензина и другими поборами с водителей... Вот Вам и примеры по поводу эгоизма!
для физлиц – штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей
А величина от чего зависит? От веса нарушителя? Укажите рамки от и до...
Маски медицинские являются жизненно-необходимым товаром поэтому должны быть в каждой аптеке
А где месный? С его вечным комментом, где взять маски? Я че то беспокоюсь - все ли с ним в порядке?
13.05.2020 14:45
Мадам
Скорее, от ширины морды лица.
для физлиц – штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей
Да, разброс впечатляет. Толстых - по максимуму. Там еще предупреждение есть, это для тех, кто сразу плакать начнет, что нет денег даже на материал для маски
Кста, маски появились вроде. В одной аптеке у нас, по крайней мере. Говорят, прямо сегодня завезли. Голубенькие и чоооорные, как у бандитов.
13.05.2020 14:49
Мадам
Адресок? Аптеки
13.05.2020 14:37
- гость -
Люди, не одевающие маски в общественных местах чаще всего либо эгоисты либо в силу разных причин не осознают свою опасность для окружающих.
а других причин не может быть, так по Вашему?
Адресок? Аптеки
Ближние Черёмушки, С-Западная, 222
13.05.2020 14:33
- гость -
А в чем бескультурье? Покажите мне в правилах этикета ношение масок. Может Вы будите ошейник носить, так и всем ошейники надеть?
-------
До упертого барана что-то донести бесполезно. Только палка действует.
Сейчас только с Аптеки на 80-й гвардейской 20 - там начали продавать маски по 50 руб. Тряпичные, т.е. многоразовые.