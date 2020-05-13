В такую жару барнаульцам приходится нелегко. Особенно учитывая то, что пляжи еще не открыты.

Но медведь Жора из барнаульского зоопарка не знает людских проблем. Он успешен и имеет собственный прохладный бассейн, которым не грех и похвастаться. В социальных сетях "Лесной сказки" опубликовали видео, на котором Жора принимает водные процедуры и наслаждается по-летнему теплым майским солнцем. В комментариях пользователи узнали в медведе утренних себя и признались, что завидуют животному.

Как уже писал amic.ru, ранее барнаульский зоопарк сообщил о пополнении. В конце апреля здесь родился еще один ягненок муфлона в чудесных "белых носочках".