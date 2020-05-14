32 миллиарда. Общий объем вкладов жителей Алтая увеличился на 5,5%

Благодаря удаленной работе банкам удалось не только не потерять клиентов, но и увеличить объем привлекаемых средств. Так, клиенты "Россельхозбанка" стали больше пользоваться вкладами. С начала 2020 года в Алтайском филиале их общая сумма превысила 32 миллиарда. Это на 1,68 миллиарда больше, чем в январе. Рост наблюдается как среди розничных, так и корпоративных клиентов.

"Доверие клиентов к "Россельхозбанку" – залог нашей успешной работы. В пандемию мы стараемся работать так, чтобы клиенты не замечали наших трудностей. Работая дистанционно, нам удается оставаться удобным и надежным банком", – отметил директор Алтайского регионального филиала Николай Бойко.

Больше всего интересовался сбережением денег средний и малый бизнес. С января по апрель объем привлеченных средств увеличился почти на 630 миллионов. С начала года открыто 319 счетов юридическими лицами и 195 счетов корпоративных карт.

Частные клиенты Алтайского края и Республики Алтай также активно вкладывают деньги в "Россельхозбанк". На 1 мая 2020 года общая сумма превысила 15,8 млрд рублей.