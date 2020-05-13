Детские сады Алтайского края до конца мая продолжат работать в дежурном режиме. В учреждениях смогут находиться лишь те дети, чьи родители обязаны обеспечивать непрерывную работу систем жизнеобеспечения. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве образования и науки края.
Как объяснила глава отдела организации образования и оценочных процедур Наталья Полосина, из-за открытия ряда предприятий возможно увеличение количества дежурных групп, но в них будут принимать только тех дошкольников, чьи родители работают согласно указу президента.
На данный момент в крае существует более 650 подобных групп. Чтобы отдать ребенка в детский сад, родителям необходимо предоставить справку с места работы.
Полосина также добавила, что в первую очередь сейчас важны безопасность и здоровье, а по этой причине детей лучше оставлять дома.
Напомним, что детские сады закрыты с конца марта. В них работают только дежурные группы для тех малышей, чьи родители трудятся в больницах, продуктовых магазинах и на иных предприятиях, деятельность которых является необходимой в условиях пандемии.
Комментарии
дежурные группы до конца мая, ремонт с июня по июль, а на работу вышли еще вчера. выкручивайтесь сами, "уважаемые" родители.
К моменту открытия садов после ремонтов-карантинов мы все останемся без работы. Терпение работодателей не безгранично. Если сотрудник 3,5 месяца вынужден сидеть дома с ребенком, то нафига, спрашивается им такой работник?
Терпения и здоровья бабушкам и дедушкам с нашими дошкольниками