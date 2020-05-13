Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России. Об инициативе он написал на своей странице в Twitter.
"Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах", – высказался Жириновский.
По его словам, при таком раскладе выборы в Законодательные собрания можно будет проводить реже.
"Выборы стоит проводить раз в 2-3 года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках", – пояснил политик в своем посте.
Комментарии
Красава!
Поддерживаю!
В Союзе депутаты работали, а не сидели на гообеспечении, получая зарплату, предаваясь сну в Думе
всех убрать, одного Жирика оставить! Вольфыч, жги!!!
Кабысдох
Пустобрех
И министров, раньше было 15 республик а министерств в три раза меньше, осталось по факту 1-рсфср а министров выдумали больше чем Брежнев, мало того еще и местных дармоедов Министрами назвали
"Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах"
неплохо бы было и денежное довольствие снизить до 3-х кратной величины прожиточного минимума....
мало того еще и местных дармоедов Министрами назвали
их назвали министрами не просто так, а в продолжение идей меченного с построением конфедерации заместо федерации...
Для начало нужно разогнать матку в улье. А потом собрать нормальную команду. А пчелы трутни сущности не меняют.
Сколько раз проводили сокращения чиновников и что? Их только больше становится!
13.05.2020 14:28 сам то понял, что написал, в США конфедерация и где там министры в штатах или в конгрессе? Интернет дает информацию валом а вот фильтрануть это сложно
И самому жирику уже давно пора