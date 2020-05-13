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Жириновский предложил убрать в России половину депутатов

, ИА "Амител"
Это ради экономии денег
Фото: versiya.info

Фото: versiya.info

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России. Об инициативе он написал на своей странице в Twitter

"Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах", – высказался Жириновский. 

По его словам, при таком раскладе выборы в Законодательные собрания можно будет проводить реже.

"Выборы стоит проводить раз в 2-3 года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках", – пояснил политик в своем посте. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.05.2020 14:16
Гостья

Красава!
Поддерживаю!

13.05.2020 14:17
Filin

В Союзе депутаты работали, а не сидели на гообеспечении, получая зарплату, предаваясь сну в Думе

13.05.2020 14:21
- гость -

всех убрать, одного Жирика оставить! Вольфыч, жги!!!

13.05.2020 14:21
- гость -

Кабысдох
Пустобрех

13.05.2020 14:23
- гость -

И министров, раньше было 15 республик а министерств в три раза меньше, осталось по факту 1-рсфср а министров выдумали больше чем Брежнев, мало того еще и местных дармоедов Министрами назвали

13.05.2020 14:25
- гость -

"Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах"

неплохо бы было и денежное довольствие снизить до 3-х кратной величины прожиточного минимума....

13.05.2020 14:28
- гость -

мало того еще и местных дармоедов Министрами назвали

их назвали министрами не просто так, а в продолжение идей меченного с построением конфедерации заместо федерации...

13.05.2020 14:32
комрад

Для начало нужно разогнать матку в улье. А потом собрать нормальную команду. А пчелы трутни сущности не меняют.

13.05.2020 14:37
- гость -

Сколько раз проводили сокращения чиновников и что? Их только больше становится!

13.05.2020 14:49
- гость -

13.05.2020 14:28 сам то понял, что написал, в США конфедерация и где там министры в штатах или в конгрессе? Интернет дает информацию валом а вот фильтрануть это сложно

13.05.2020 15:00
- гость -

И самому жирику уже давно пора

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