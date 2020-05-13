Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России. Об инициативе он написал на своей странице в Twitter.

"Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах", – высказался Жириновский.

По его словам, при таком раскладе выборы в Законодательные собрания можно будет проводить реже.

"Выборы стоит проводить раз в 2-3 года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие Заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках", – пояснил политик в своем посте.