Минсельхоз США положительно оценил перспективы российских аграриев собрать хороший урожай, сообщает газета "Ведомости".

Более того, аналитическая служба ведомства ожидает, что фермеры соберут 77 млн тонн пшеницы. Больше сборы были только в 2017 году.

Общий объем собранного в России урожая, по оценке американских экспертов, составит 116,4 млн тонны, 39,4 млн тонны из которого придется на фуражное зерно.

Примечательно, что российские специалисты еще более оптимистичны в своих прогнозах. Так, первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов считает, что отечественные аграрии соберут 125,3 млн тонны зерна.