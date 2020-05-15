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Как тротуар, только поменьше. Как барнаульцы пользуются первой в городе велодорожкой

, ИА "Амител"
Велосипедисты очень долго просили власти Барнаула построить велодорожки. Построили. И что теперь?

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы часто жалуются на то, что в городе нет никакой инфраструктуры для велосипедистов. Любители экологичного и спортивного транспорта вынуждены рисковать, проезжая по запруженным автомобилями дорогам или создавать неудобства для пешеходов, рассекая по тротуарам. И вот осенью 2019 года, наконец-то, в Барнауле построили первую велосипедную дорожку. Новый проект реализовали на улице Георгия Исакова, рядом с отреконструированной пешеходной аллей.

В мае 2020 года корреспондент amic.ru прогулялся по Г. Исакова и увидел, что велодорожку облюбовали пешеходы, а велосипедисты продолжают пользоваться пешеходным тротуаром. Внятного ответа, почему так происходит, корреспондент ни от кого не услышал. Впрочем, отметим, что на велодорожке нет никаких специальных знаков. Поэтому можем предположить, что люди просто не знают о ней, а потому и не используют по назначению. И велосипедистов в этой ситуации, кстати, понять легко: на широкой аллее объехать прогуливающегося пешехода гораздо проще, чем на узеньком тротуаре.

Как ранее писал amic.ru, еще на стадии закладки велодорожка вызвала недоумение горожан, она оказалась шириной всего 1,5 метра – двум велосипедистам не разъехаться. Неудобство добавило и то, что ее во многих местах пересекают пешеходные тротуары, то есть особо не покатаешься: приходится постоянно пропускать пешеходов. С другой стороны, то, что такой объект появился в нашем городе, уже большой плюс. "Лучше так, чем ничего", – сочли и сами велосипедисты.

 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

15.05.2020 07:52
- гость -

А цена этой велодорожки? Лямов 15 наверно...

15.05.2020 07:58
АБОРИГЕН

Велодорожка это часть транспортной системы города. Она не должна начинаться ниоткуда и заканчиваться в никуда. Это не объект развлечения и отдыха, как наверняка думают "отцы города" и жители. Есть четкие и внятные требования к проектированию велосипедной инфраструктуры, как части транспортной системы города.
По этому данная велодорожка это очередной "конь в вакууме", совершенно нормально в данном случае что она используется так как используется. Тут не к людям на улице надо приставать а к авторам данного проекта. Почему у ваша задумка не работает?

15.05.2020 08:08
- гость -

Лучше так, чем ничего? А может, лучше ничего, чем так?

15.05.2020 08:14
Eugene

Глупая трата денег, как и реконструкция аллеи на Ленина и , похоже, тут. Прожектерство, лучше никак.

15.05.2020 08:15
- гость -

Во Франции сейчас расширяют велодорожки

15.05.2020 08:25
Pavel

Эта велодорожка как мёртвому припарка. А на месте пересечения с дорогой она даже опасна, так как нет разметки для переезда, то есть, надо спешиться и идти на зебру

15.05.2020 08:27
Итальянец

Прекрасная велодорожка! Время езды по Исакова сократилось в двое. Не надо теперь ехать вдоль бордюра по проезжей части, вдоль которого вечная лужа при дождливой погоде, и сдающие назад не глядя идиоты на марковниках. А бабки с сумками и безответственные собачники - это, к сожалению, лицо нашего города. Ты не уважаешь других - не жди, что тебя будут уважать!

15.05.2020 08:34
гость

есть бараны конечно .но масса взрослых и детей по велодорожке катают и на велосипедах и на роликах и на самокатах. удобная штука

15.05.2020 08:36
- гость -


15.05.2020 08:27
Итальянец
Сколько платят за пост? А то, народ без работы сидит дома, хоть заработали бы.

15.05.2020 08:46
Отчаянная

С самого открытия в прошлом году этими велодорожками мало пользуются велосипедисты, поскольку по ним постоянно рассекают пешеходы - кто с собаками, кто с колясками, кто со палками для ходьбы. Еще на этапе строительства было ясно, что так будет - менталитет никуда не задвинешь. И, кстати, знаки там есть.

15.05.2020 08:49
гость

Я катаюсь по этой велодорожке. Отличная между прочим она. Пишут негатив те, кто ни разу на ней не был. Те, кто живет рядом очень даже довольны.

15.05.2020 08:50
- гость -

Вчера шел по этой аллее. Навстречу мне ехал велосипедист по тротуару, а не по велодорожке. Ехал и считал, что я ему должен уступить дорогу "Он же едет". На что был послан... на велодорожку.
Шел дальше по алее, а она длиннющая. Иду и слышу дикий рев впереди, маленькая девчонка на тротуаре попала под колеса велосипеда другой девчонки.
Надо сказать, что большая часть скейтеров, велосипедистов и самокатчиков ездит по велодорожке, но встречаются и такие гоняльщики по тротуарам.
Но и на велодорожке нередко видел яжематерей с колясками, бабуль "тутова тень сынок" и собачников с собаками.
Затея с велодорожкой и благоустройством дороги не глупая, просто ее надо грамотно продолжить дальше. Т.е. велодорожка не должна ограничиваться только аллеей, а должна иметь логическое продолжение.

15.05.2020 09:04
- гость -

15.05.2020 08:49
гость
Я была. Во-первых, едешь как по волнам - она же неровная((( Покрытие то ли на плохую основу уложено, то ли само такое, но ощущения неприятные. Во-вторых, там тусят все, кому не лень - дяди с собаками на поводках, детишки бегают. Мам с колясками, правда, не было) И да, она узкая, что тоже неудобно, и ехать по ней быстро - это значит рано или поздно въехать в какого-нибудь пешехода, ее пересекающего либо идущего по ней. И зачем тогда это все? Ее создателей хочется командировать в Батуми, где прекрасные и удобные велодорожки по всему центру, и велосипед реально использовать как средство передвижения. Хотя о чем я, это же не для того, чтобы по ней ездить, а чтобы можно было отчитаться.

15.05.2020 09:04
Мадам

велодорожку облюбовали пешеходы

Да всё понятно! Она асфальтированная, гладкая. А по этим плиткам тротуарным коляску везти - ребёнка реально растрясёт. И ходить по ровной дороге удобнее, особенно бабкам тем же. И дамам на каблуках, кстати, тоже.

15.05.2020 09:05
- гость -

разметку нанесите

15.05.2020 09:09
321

Если это велосипедная дорожка, то она должна быть для велосипедистов. Люди бараны - прогуливаются там с детьми, с колясками. Зачем? Я катаюсь по ней. Все хорошо, но очень много гуляющего народу.

15.05.2020 09:16
гость

нет разметки, что только для велосипедистов, нарисуйте силуэт велосипеда! На ней малыши с родителями учатся ездить на роликах, медленно катаются на самокатах, поэтому велосипедисты вынуждены объезжать по центральной аллее, узкая и опасная на переездах, там тоже нужна разметка и знаки для предупреждения водителей

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