Сразу за дело. Куда идут работать выпускники АлтГТУ

В этом году строительно-технологический факультет АлтГТУ договорился о целевой подготовке 24 выпускников. В июне эти ребята защитят свои выпускные квалификационные работы, которые они выполняли по заказу крупных строительных компаний.

В прошлом году 98% выпускников этого факультета было трудоустроено, из них 94% – по профилю. Ребята работают в "Жилищной инициативе", "Сэлфе", "Архигрупп", "Инновации", "ЖБИ Сибири", "Регионстрое", "Алгоритме", "Союзе".

"После третьего курса студенты проходят производственную практику на объектах предприятия, а на четвертом курсе трудоустраиваются в организацию на неполный рабочий день и после окончания университета получают постоянную работу", – рассказывают в вузе.

Строительно-технологический факультет – уникальный и единственный в Алтайском крае, который готовит специалистов высшей квалификации для региональной строительной отрасли региона. Например, уже более 15 лет руководство ООО "Жилищная инициатива" каждый год подбирает себе наиболее достойных студентов старших курсов и назначает им именную стипендию. Кроме того, генеральный директор компании Юрий Гатилов лично встречается со студентами и дает им практические задания. Подобный метод применяет и ООО "ЖБИ Сибири".

На строительно-технологическом факультете получают образование по программам бакалавриата:

"Промышленное и гражданское строительство";

"Автомобильные дороги";

"Производство строительных материалов, изделий и конструкций";

"Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве".

И по программам магистратуры:

"Организация информационного моделирования в строительстве";

"Промышленное и гражданское строительство: технологии и организация строительства";

"Автомобильные дороги".

Также на факультете есть программа специалитета "Строительство уникальных зданий и сооружений".

Напомним, что 16 мая 2020 года АлтГТУ проведет для абитуриентов день открытых дверей в онлайн-формате на сайте вуза.