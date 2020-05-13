В Минприроды проверили добровольно-выборочные рубки в районе барнаульского поселка Лесного и пришли к выводу, что они проводятся без нарушений законодательства. Об этом пресс-служба ведомства сообщила amic.ru.

Основаниями для проведения рубки послужили договор аренды лесного участка, проект освоения лесов, прошедшего госэкспертизу, и лесная декларация.

"Заготовка спелой древесины осуществлялась в километровой зоне от поселка, где разрешены рубка 25% выборки, – уточняет представитель министерства. – За счет образовавшихся "окон" молодые деревья получили больше света. Теперь сосняк продолжит развиваться в условиях, не угнетающий их нормальный рост".

29 апреля заготовку деревьев прекратили, уточнили в Минприроды. Барнаульское лесничество усилило контроль по недопущению новых рубок на этой территории.

Как ранее писал amic.ru, губернатор Алтайского края запретил промышленную заготовку древесины в самых ценных ленточных борах. Ограничения коснулись некоторых участков заказников "Алеусский" (Крутихинский район), "Завьяловский" (Завьяловский район), "Корниловский" (Каменский район) и "Кулундинский" (Тюменцевский район).