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Выйти сухим. Вторая волна паводка на Алтае началась раньше обычного

, ИА "Амител"
С гор идет вода, которую ждали только к концу мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Жаркое начало мая привело к тому, что снег в горах Алтая начал таять раньше обычного. Об этом сообщил глава регионального гидрометцентра Александр Люцигер. Пока вторая волна половодья проходит спокойно, отмечают в МЧС. Но метеорологи предупреждают, что радоваться пока очень рано. О том, что может привести к серьезным подтоплениям и в каких реках уровень воды продолжает повышаться, синоптики и спасатели рассказали amic.ru.

Жара в помощь

Те рекордные снегозапасы в горах Алтая, из-за которых власти допускали самые худшие сценарии паводка, уже почти дотаяли, рассказал главный алтайский синоптик Александр Люцигер. Он добавил, что многие климатические процессы в этом году действительно происходят примерно на две недели раньше, чем обычно. И снега в высокогорье, который должен был начать таять только к концу мая, уже практически нет.

"Действительно, обычно вторая волна начинается значительно позже. Но сейчас мы наблюдаем очень высокие температуры, в том числе и в Республике Алтай. На высокогорьях уже давно произошел переход через 0 градусов. И та вода, которая обычно идет в третьей декаде мая, уже частично сошла. Сейчас дотаивают снегозапасы, которые обычно составляют основные объемы второй волны весеннего половодья", – объяснил Люцигер.

Правда, пока вторая волна проходит "почти незаметно", отметил начальник Управления гражданской обороны и защиты населения министерства Валерий Коровин.

"В настоящее время у нас достаточные запасы по уровню воды во всех реках. Осложнения ситуации и серьезных подтоплений в данный момент мы не ожидаем", – пояснил Коровин.

Могут быть сюрпризы

Спокойное начало вовсе не означает, что последствий половодья удастся избежать совсем, подчеркнул Люцигер.

Он отметил, что только по снегозапасам мощность паводка не оценить: нужно учитывать еще и количество осадков. А их не всегда удается спрогнозировать заблаговременно.

"На уровень воды влияют обильные и продолжительные осадки. Если в мае будут лить дожди, то это вполне может привести к серьезным подтоплениям. В ближайшую неделю мы осадков не ожидаем: сохранится жаркая погода. Но что будет дальше – пока неизвестно", – объяснил Люцигер.

При этом сейчас в большинстве рек Алтая наблюдается устойчивый спад, подчеркнул глава регионального ЦГМС. По его словам, незначительно вода прибывает лишь по бассейну реки Катунь в Республике Алтай, а также по верховьям и в среднем течении Чарыша: там тают снегозапасы с Коргонского хребта.

Спасатели на низком старте

В МЧС также пояснили, что готовы к любым сценариям второй волны половодья. По словам Валерия Коровина, все превентивные мероприятия в крае провели еще при подготовке к первой волне. Сейчас спасатели лишь наблюдают за ситуацией и ведут постоянный мониторинг уровня воды в реках.

"Если где-то отметки будут приближаться к критическим, туда будут заранее отправлены оперативные группы спасателей и производиться эвакуация населения из зон подтопления", – подчеркнул Коровин.

Ранее зампредседателя правительства края Игорь Степаненко сообщил, что в зоне возможного подтопления во второй волне паводка находится более 37 тысяч жителей в 128 населенных пунктах региона.

Напомним, первая волна половодья в крае тоже прошла относительно спокойно. Случаи подтопления были единичными, а вода в основном доходила только до приусадебных участков. Подобные эпизоды произошли в Ельцовском, Третьяковском и Красногорском районах. В последнем от воды также пострадал один жилой дом.

А село Нижняя Ненинка в Солтонском районе оказалось разделено водой на две части, но там тоже никто не пострадал. Кроме того, в Алейском районе в первую волну паводка серьезно подтопило мост на реке Алей.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

14.05.2020 13:55
- гость -

Ничего не понятно! Это про коренную воду пишут или еще про паводок?

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