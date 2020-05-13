Сотрудницу Центра молодежных инициатив Энгельсского района Лидию Бузовчук уволили после комментария в соцсетях. Она резко высказалась о выплатах для семей с детьми, пишет РИА "Новости".
"Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили... И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше бы пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали", – написала она.
Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале задался вопросом о том, как человек помогает в работе волонтерского центра, а затем критикует того, кому он должен помогать. Чиновницу тут же отстранили от работы, а затем уволили по инициативе работодателя.
Комментарии
Печаль.
А где слова о "путинских выплатах"?
Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале задался вопросом о том, как человек помогает в работе волонтерского центра
Ну, видимо, она пенсионерам и помогает, сама видит, как они живут, поэтому и написала так.
А где слова о "путинских выплатах"?
вотЬ
Лучше бы пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали
ну это в свете свершившейся пенсионной реформы и тысячи в месяц, ежели вы забыли...
13.05.2020 15:57
- гость -
Помню,помню. Ни одна тварь (божья) не добавила мне тысячу в месяц!
Почему одно лучше другого должно быть? Выплата детям - это одно, выплата - пенсионерам другое. Бесит, когда прочитав, какую-нибудь новость, сразу начинают говорить: "лучше бы вот сделали" ((((
Путин-царь, но какой-то ненастоящий, все топоршится и топоршится, а телега всё сильнее в гамно погружается,... .
А собственно говоря, за что уволили-то ?!!! Очередное самодурство местного князька, который вылизывает начальству, а подчиненная этого не поняла.
А я с теткой согласен.
И я с тёткой согласен. Абсолютно и полностью!!!
А на каком основании уволили? человек имеет право на свое мнение. И она права. действительно, помогают только детям, а пенсионеров списали что ли? Их что нет в этой жизни? почему такое пренебрежение к тем, кто работал? Мы воспитали детей действительно без маткапитала и без всяких доплат. А вот многодетным детям и так платят и еще эти деньги. Ведь никто не оценивает эту помощь. еще жалуются, что мало. Человек сказал правду и за это его уволили. Несправедливо. и незаконно. Где право на свое мнение?