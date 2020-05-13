Сотрудницу Центра молодежных инициатив Энгельсского района Лидию Бузовчук уволили после комментария в соцсетях. Она резко высказалась о выплатах для семей с детьми, пишет РИА "Новости".

"Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили... И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше бы пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали", – написала она.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале задался вопросом о том, как человек помогает в работе волонтерского центра, а затем критикует того, кому он должен помогать. Чиновницу тут же отстранили от работы, а затем уволили по инициативе работодателя.