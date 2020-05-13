В Алтайском крае до 15 мая сохранится аномально жаркая погода. Она будет способствовать нарастанию пожароопасности. С 15 на 16 мая ожидаются локальные грозы. Где-то они могут быть сухими (то есть без осадков), что лишь усугубит пожароопасную ситуацию. После этого еще в течение нескольких дней будет нарастать жара.

Как рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых, в среднем дневные температуры будут держаться на уровне +29...+34 градуса. В выходные, 16 и 17 мая, вероятно, столбики термометров покажут на три-четыре градуса меньше.

В первой половине следующей рабочей недели аномальная жара вновь вернется и продержится в течение трех дней. Затем возможно похолодание, однако говорить об этом пока рано, подчеркнули в ЦГМС.