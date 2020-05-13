В Алтайском крае до 15 мая сохранится аномально жаркая погода. Она будет способствовать нарастанию пожароопасности. С 15 на 16 мая ожидаются локальные грозы. Где-то они могут быть сухими (то есть без осадков), что лишь усугубит пожароопасную ситуацию. После этого еще в течение нескольких дней будет нарастать жара.
Как рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых, в среднем дневные температуры будут держаться на уровне +29...+34 градуса. В выходные, 16 и 17 мая, вероятно, столбики термометров покажут на три-четыре градуса меньше.
В первой половине следующей рабочей недели аномальная жара вновь вернется и продержится в течение трех дней. Затем возможно похолодание, однако говорить об этом пока рано, подчеркнули в ЦГМС.
Комментарии
Хрен поймешь... будет так-то на три дня ...но это не точно...но будет... наверное...
Сегодня хуже, чем вчера,
Всё задом наперёд.
Опять жара, жара, жара
Достаёт.
И одинокая мигрень,
Подруга дней моих,
Меня любила целый день
За двоих.
Я поцелую провода и не ударит меня ток.
Заводит молния меня - как жаль, что я её не смог.
По небу ангелы летят, в канаве дьяволы ползут,
И те и эти говорят: "Ты нам не враг, ты нам не друг."
Ни там, ни тут.
Ни там, ни тут!
13.05.2020 16:30
- гость -
Прогноз погоды 100% такой, только неизвестно когда и где это случится...
Даю четкий прогноз. На выходных похолодает! Но когда на работу пойдешь в пнд, начнется жара ))
к зиме кончится точно