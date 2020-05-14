Комары и клещи не способны передавать COVID-19 от человека к человеку. Об этом amic.ru рассказала член Русского энтомологического общества Людмила Комарова. По словам эксперта, беспокоиться, что COVID-19 может передаться с укусом комаром, точно не стоит. Вирус должен быть не просто на хоботке у кровососа – он должен попасть внутрь живой клетки.

"Ему нужно внедриться в клетку или в слюнные железы и размножиться там. А у представителей комаров в Алтайском крае недостаточный для внедрения вируса период жизни. У них также слишком маленький объем забора крови", – объясняет Комарова.

По ее словам, вирусы, которые обычно "селятся" в верхних дыхательных путях, при нынешних температурах в регионе будут попросту погибать на поверхностях. А вот перчатки, которые советуют носить во время пандемии, будут способствовать размножению бактерий.

По ее словам, также не стоит опасаться и того, что переносчиками коронавируса могут стать клещи.

А вот мухи, по предположениям некоторых ученых, могут ими быть. Правда, вероятность такого исхода крайне мала.

"Теоретически можно представить, что больной человек чихнул на руку, на эту руку моментально села муха, а потом перелетела на другого человека и заразила его, но вероятность крайне мала", – рассказала ura.ru энтомолог, специалист по культуре насекомых Юлия Ловцова.

"Муха не является специфическим переносчиком возбудителей, но она на лапках ходит по своей излюбленной пище – это фекалии, и лапки пачкаются, а потом она переходит на другую поверхность и переносит возбудителя. При этом такой возбудитель может попасть на поверхность, на пищу, употреблен человеком и вызвать заболевание", – объяснил "Лайфу" профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

Однако ключевым фактором в распространении коронавируса мухи не станут, подытожил вирусолог.