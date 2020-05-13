Житель Горно-Алтайска нашел две гранаты и привез их полицейским, чтобы добровольно сдать боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Мужчина нашел гранаты неподалеку от поселка Алферово. Республиканец решил добровольно сдать опасную находку в полицию, однако решил не вызывать специалистов на место обнаружения, а привез боеприпасы в отделение полиции самостоятельно.

К участку пришлось вызывать экстренные службы, которые оцепили территорию вокруг автомобиля горожанина. Осмотрев снаряды, взрывотехник сообщил, что это ручные гранаты Ф-1 и РГД-5, однако запалы от них отсоединены, и опасности находка не представляет.

Сейчас боеприпасы отправлены на экспертизу.