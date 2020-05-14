Фото: Вячеслав Мельников, Екатерина Смолихина / amic.ru

30-градусная жара пришла в регион в середине мая, и горожане открыли пляжный сезон. Для барнаульцев даже коронавирус оказался не так страшен, как тело без загара. Фотокорреспондент amic.ru побывал на речном вокзале и на берегу Оби за Новым мостом. Загорающих – пруд пруди. Ну и про маски, конечно, никто не вспоминает. А рядом ни одного полицейского патруля, чтобы об этом напомнить.

Кстати, аномальная жара в Алтайском крае продержится еще два дня. С 15 на 16 мая в регион уже придут грозы. Но ненадолго. Уже вскоре жаркая погода вновь к нам вернется.