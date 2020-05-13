В Затоне открыли движение по дороге на остров Шубинский после ухода паводковых вод. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

За последние сутки уровень воды в реке Обь снизился на 27 сантиметров – до 446 сантиметров, а дорога, ведущая на остров, просохла, и ею снова могут пользоваться автомобилисты.

Напомним, что движение приостановили 4 мая – тогда уровень воды поднялся до 475 сантиметров, а дорогу начало подтапливать. На месте установили запрещающий движение дорожный знак и ограждающие конструкции.

Напомним, что критическим уровнем воды в Оби является 540 сантиметров – при достижении этого показателя начинается подтопление микрорайона Затон.