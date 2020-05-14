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Все идет по плану. Алтайские лагеря готовятся к открытию даже в условиях коронавируса

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Оздоровительная кампания в регионе начнется не раньше середины июня
Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Все детские лагеря региона, а их почти 900, активно готовятся к новому летнему сезону. Правда, когда он начнется и начнется ли вообще, не известно. Скорее всего, смены будут сокращены. И уж точно все учреждения усилят эпидемиологические меры.

Когда открытие сезона?

В конце марта правительство России постановило закрыть все детские лагеря, турбазы и санатории до 1 июня. Пока этот запрет никто не снимал.

А в крае сроки сдвинули еще дальше. В конце апреля министр образования региона Максим Костенко сообщил, что при благоприятной эпидситуации часть лагерей откроется с 15 июня. Но речь шла только о пришкольных учреждениях, численностью до 100 человек. А также загородных лагерях до 100 человек в городах и районах края, где стабильная ситуация по коронавирусу. И лишь с 1 июля власти планируют открыть все остальные учреждения. Опять же если ситуация не ухудшится

Летом 2020 года в Алтайском крае будет работать 890 загородных и санаторно-оздоровительных, палаточных лагерей, детских санаториев, а также лагерей с дневным пребыванием. В них должны отдохнуть более 181 тысяч школьников региона.

Подготовку никто не останавливал

Руководители учреждений ждут окончательного решения властей, но как и в прежние годы, еще с конца апреля готовятся к открытию. Сроков ремонта и приемки не сдвигают.

"Сейчас в лагерях меняют пол, обновляют мебель, оборудование для пищеблоков, устанавливают видеонаблюдение, заключают договоры с частными охранными предприятиями, проверяют пожарные сигнализации и выполняют предписания контролирующих органов. К 15 июня вся работа будет завершена", — рассказала amic.ru директор КГБУ "Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Наталья Молчанова (курирует краевые лагеря).

На территории некоторых учреждений уже провели обработку от клещей и грызунов.

Готовятся в штатном режиме и в Барнауле, сказал amic.ru исполняющий обязанности центра "Каникулы" Денис Краснов. Это муниципальное учреждение, в состав которого входят семь лагерей ("Звёздный", "Медвежонок", "Соснячок", "Спутник-2", "Парус", "Маяк", "Дружных"). По словам Краснова, ситуация с коронавирусом не внесли пока никаких изменений в планы.

Учреждения готовы открыться с 9 по 16 июня. За летний сезон здесь планируют принять более 3,5 тысяч детей.

Ограничения из-за эпидемии

Главное новшество, которое  ждет все детские учреждения, — усиленные санитарно-эпидемиологические меры, говорят эксперты.

"Я пока могу только предполагать, ведь никаких решений еще нет. Но думаю, что придется закупить бесконтактные градусники, кварцевые лампы, средства для дезинфекции. Возможно, придется отменить родительский день", — сказал amic.ru директор ДОЛ "Крылатых" Анатолий Есаулов.

В Минобре добавили, что сейчас совместно с Роспотребнадзором прорабатывают новый порядок приёма, размещения детей и их питания.

Есть большая вероятность, что сократят смены. Сейчас в большинстве лагерей она составляет 21 день.

"Чтобы увеличить охват детей оздоровлением и дать возможность каждому ребенку отдохнуть в лагере, рассматриваем возможность уменьшения количества дней пребывания", — уточнили в Минобре. Как вариант, с трех до двух недель.

В таком случае в "Крылатых" проведут четыре смены по 14 дней, а не три по 21 дню, как изначально планировали. И начать их не с 12 июня, а с 1 июля.

"Но мы готовы к любому варианту. Я считаю, что в такой ситуации все-таки лучше организовать загородные отдых детей, чтобы они не оставались на все лето в городе", — сказал Есаулов.

А если совсем отменят?

Если же по каким-то причинам детский оздоровительный сезон не состоится вообще, то о банкротстве и экономических проблемах заговорят уже руководители лагерей. Ни одно учреждение края не находится на полном обеспечении бюджета. Все, даже краевые и муниципальные, живут в том числе и за счет платы родителей.

В среднем плата за ребенка в лагерь в 2020 году составляет 18-20 тысяч рублей. Например, в "Крылатых" и семи барнаульских лагерях, входящих в структуру "Каникул" сезон стоит 19,5 тысяч рублей. Руководитель "Каникул" Денис Краснов уточнил, что выкупили уже более 2,5 тысяч путевок (из 3,5 тысяч). Бронирование продолжается, а вот продажа пока приостановлена.

И немалую часть лагеря уже потратили на подготовку к сезону. В случае, если они не откроются, родителям вернут полную стоимость путевок. Но для учреждений это будет серьезной финансовой проблемой.

7000 рублей — размер компенсации стоимости путевки за счет бюджета Алтайского края для всех родителей школьников от 6,5 лет до 15 лет включительно.
4900 рублей — компенсация работникам краевых госучреждений (дополнительно к 7000 рублей).
7000 рублей и 16800 рублей — компенсация для многодетных семей, отправивших в лагерь одновременно всех детей. По 7000 за первых двух детей и 16800 за третьего и последующих.
Оформить заявку на субсидию можно на сайте с 1 февраля по 1 июля 2020 до 1 июля.

В то же время, эпидемия может благотворно сказаться на наполняемости лагерей. По словам Есаулова, "Крылатых" в последние несколько лет принимает за смену 300-400 человек, хотя готов минимум в два раза больше. Многие родители предпочитают вывозить детей на отдых за пределы региона и даже страны. Теперь же границы закрыты. А после их открытия туры могут серьезно подорожать.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.05.2020 08:00
- гость -

странные планы, когда в марте больных коронавирусом не было отправили на строгий карантин, с увеличение количества больных послабления, принуждения к выздоравлению уничтожения или план по уничтожению населения

14.05.2020 08:30
- гость -

Как оказалось, в России очень низкий процент смертности от короны. Поэтому все излишние меры нужно отменять. Не понимаю, какие еще вопросы могут быть.. Это очень хорошо, что здравый смысл торжтвует. Деткам надо дышать свежим воздухом, а не сидеть в душных квартирах с гаджетами

14.05.2020 08:30
- гость -

08.00
Выпей водки и поспи. Не гони

14.05.2020 08:32
- гость -

Все идёт по плану - сидим в тюрьме...

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