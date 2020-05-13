Власти Барнаула отреагировали на включение города в число худших по версии Ксении Собчак. Ее высказывание прокомментировала председатель комитета информационной политики мэрии Екатерина Андреева, пишет РИА "Новости".
"Для городских властей прежде всего важна оценка города его жителями, а также людьми, которые неоднократно бывали в Барнауле и могут во временной перспективе оценить состояние городской среды краевой столицы и ее развитие", – сказала Андреева.
При этом Андреева в беседе с amic.ru добавила, что не нашла информации об официальном визите Собчак в Барнаул.
Напомним, ранее Ксения Собчак во время прямого эфира в Instagram с блогером Лешкой Мюцентендлером назвала Барнаул, Волгоград и Касимов худшими городами в России.
Комментарии
Комментарии куплены, фабрика троллей в действии. Не стоит верить фэйковым высказываниям. Вполне достаточно иметь глаза, чтобы увидеть весь бардак, что творится в городе
Дык, нам бы хотя бы одну десятую бюджета Москвы, мы бы свой Лас-Барнаулас отгрохали!С блэк-джэками и всем остальным!
В том то и дело,люди нормальные все видят,как старый город превращается во что то смешное ,набережная которая идет в никуда и т.д и т.п.
13.05.2020 18:38
Xenia
В том то и дело,люди нормальные все видят,как старый город превращается во что то смешное ,набережная которая идет в никуда и т.д и т.п.
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Вы,как нормальный человек ,просто обязаны объяснить читающим вас ,куда должна идти набережная.
13.05.2020 18:29
Змей
Какие из 3х комментариев куплены?