Минпросвещения РФ перенесло начало проведения ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок и отменило в этом году экзамены для девятиклассников. Об этом сообщает ТАСС.

Новая дата единого экзамена для выпускников 11-х классов пока не уточняется. Решение было принято исходя из рекомендаций Минздрава в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, день начала аттестации будет согласован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Кроме того, формат ЕГЭ для 11-классников в этом году будет скорректирован: для учащихся, которые не планируют поступать в вузы, школы проставят оценки по итогам года.

ОГЭ по русскому языку и математике, которые должны были сдавать ученики девятых классов, также отменили из-за невозможности провести экзамены в условиях пандемии коронавируса. Оценку школьникам будут ставить исходя из среднегодовых отметок.

Напомним, что ранее старт основной волны ЕГЭ был перенесен на 8 июня из-за пандемии коронавируса. Тогда в Минпросвещения считали, что за это время эпидемиологическая обстановка в стране улучшится.

Ранее amic.ru сообщал, что государственную аттестацию для выпускников 9-х и 11-х в этом году могут заменить на внутришкольные экзамены.