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Басни через Zoom: готовы ли вузы Алтая к вступительным экзаменам в онлайн-формате?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В привычном виде проводить экзамены не планируют даже если эпидемиологическая ситуация в крае улучшиться
Фото: АГИК

Фото: АГИК

Эпидемия коронавируса может серьезно навредить планам абитуриентов Алтайского края, которым для поступления в вуз необходимо пройти личное собеседование с представителями приемной комиссии, преподавателями, а также сдать творческие конкурсы. Таких специальностей в вузах региона не так много – в основном все творческие направления в АГИК и несколько — в "политехе" и алтайском госуниверситете. Представители высших учебных заведений уже готовятся проводить вступительные экзамены для таких абитуриентов онлайн. Тем более что в ближайшее время преподаватели вузов отработают формат при дистанционной защите дипломных работ. 

Портфолио в электронном виде

Уже известно, что все творческие вузы и колледжи Алтайского края 100% будут принимать в августе экзамены в онлайн-формате. Даже если эпидемиологическая обстановка в регионе улучшится, то проводить традиционные творческие экзамены в стенах учебных заведений не планируют. Так, в АГИК по направлению "театральное искусство" традиционно проходят очные вступительные испытания – преподаватели лично общаются с каждым претендентом, оценивают его актерские данные. Точно так же музыкальные вузы проводят прослушивания.

Как пояснила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, чтобы обезопасить преподавателей (которые зачастую пожилого возраста) и абитуриентов, принято решение, что все творческие вузы и колледжи региона будут принимать вступительные экзамены в онлайн-формате. Приемная кампания начнется с 20 июня и продлится до 15 августа. Студенты-актеры будут присылать преподавателям видео этюда или басни на электронную почту, а обсуждение материала будет проходить в онлайн-режиме через платформу Zoom. К такой схеме работы, как пояснила министр, в вузе готовы.

"Учебный год завершается, и творческие образовательные учреждения заканчивают его так же, как и все остальные, – в дистанционном формате. Именно таким образом будут проходить экзамены. Документы колледжи и вузы будут принимать в электронном виде. Если ситуация в течение лета изменится и позволит нам очно провести творческие испытания, то в июле и августе мы вернемся к этому вопросу. Если это будет запрещено, то экзамены станут принимать по видеозаписи, а художники представят свое портфолио", – уточнила Безрукова. 

Защита дипломов в Zoom

Схожая ситуация на факультетах дизайна и искусствоведения – абитуриентам необходимо продемонстрировать навыки рисования. Однако как это сделать дистанционно, в университетах пока не знают. Разрабатываются различные алгоритмы, чтобы преподаватели на расстоянии поняли, что перед ними будущий Сальвадор Дали или Казимир Малевич.

Как пояснили в Алтайском техническом университете, порядок проведения вступительных экзаменов решается на федеральном уровне. Но уже проведены предварительные работы, чтобы быть готовыми к дистанционному формату вступительных экзаменов. На прошлой неделе прошла защита дипломных работ с помощью специальных дистанционных программ, сервисов для проведения вебинаров и видеоконференций Zoom. И все прошло удачно — без сбоев в работе системы. Рейтинговые баллы и оценки по экзаменам, зачетам, курсовым работам и проектам преподаватели сейчас заносят в электронные ведомости. Проблем с дистанционным обучением в вузе, где готовят в том числе и программистов, не видят.

В Алтайском госуниверситете также рассказали, что сейчас решается вопрос о защите дипломных работ  дистанционно. Для преподавателей уже оплатили программу Zoom с расширенным функционалом. Что касается приемной кампании, то в пресс-службе пояснили, что сейчас трудно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация. Еще несколько дней назад школьники должны были сдавать ЕГЭ в начале июня, а сейчас его перенесли на более позднюю дату. Творческие конкурсы, которые не требуют результатов госэкзамена, скорее всего, тоже пройдут в АлтГУ дистанционно. Будущим журналистам необходимо прислать творческое сочинение или эссе, а тем, кто хочет стать дизайнером, – свое портфолио из лучших работ. 

Когда пройдут ЕГЭ в 2020 году?

Пока неизвестно. Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году уже скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Сдавать их будут только те выпускники школ, которые намерены поступать в вузы. Остальным в аттестат могут быть выставлены оценки по итогам года.

Для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

15.05.2020 08:27
- гость -

Вступительные и дипломные - это ладно. А остальные экзамены? В период сессии у каждого студента несколько экзаменов, нагрузка намного больше.

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