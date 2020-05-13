Роспотребнадзор анонсировал поэтапное снятие ограничений, введенных для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"Поэтапное возвращение к нормальной жизни объектов экономики, социальной сферы и граждан будет происходить с одновременным увеличением количества обследуемых на коронавирус", – информирует Telegram-канал "Ленина, 59".

Ранее amic.ru писал, что первый этап снятия ограничений предусматривает возможность занятий спортом на улице. Второй этап будет допускать прогулки, а также начало работы образовательных организаций и точек торговли. На третьем этапе откроют парки и скверы с учетом соблюдения дистанции.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, оценивать ситуацию и принимать решения о снятии ограничений в каждом регионе будут ориентируясь на темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд и охват проведенных тестов на коронавирус.