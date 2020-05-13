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Стоимость патентов для ИП в Алтайском крае хотят снизить до символических 100 рублей

, ИА "Амител"
Сейчас предпринимали платят по этому режиму значительно больше
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат парламента и чиновники правительства Алтайского края обсуждают возможность снижения стоимости патентов в 2020 году для предпринимателей до 100 рублей. Такую меру поддержки бизнеса в АКЗС обсудили 12 мая, сообщает пресс-служба Заксобрания. 

"Абсолютное большинство видов деятельности для применения патентной системы налогообложения в Алтайском крае входит в перечень наиболее пострадавших отраслей в условиях распространения коронавирусной инфекции. На этом основании экономически и политически правильным решением участники заседания считают снизить стоимость годового патента для предпринимателей", – уточнили в АКЗС.

Депутаты предлагают ввести такую меру поддержки. Но только на 2020 год.

Патент (специальный налоговый режим) могут приобретать индивидуальные предприниматели. Это парикмахеры, таксисты, фотоателье, ветеринары, экскурсоводы, репетиторы, сиделки, люди, которые оказывают услуги по ремонту помещений, компьютеров, мебели, одежды, транспорта (всего 68 видов деятельности). Платят они по-разному. Например, годовой патент для таксиста (если работает один) стоит 28 тысяч рублей, индивидуальный предприниматель, занимающийся ремонтом компьютеров в Барнауле, должен заплатить 24,7 тысячи рублей, репетитор – 4,2 тысячи, а предприниматель, занимающийся торговлей продуктами в краевой столице, – 242 тысячи рублей. Стоимость патента зависит не только от вида деятельности, но и от населенного пункта, и количества работников. 

Патентная система не пользуется особым спросом в регионе. По данным amic.ru, в 2019 году было выдано чуть менее 700 патентов. Чаще всего их берут репетиторы, строители, программисты, фитнес-тренеры.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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