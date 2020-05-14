Летом 2020 года в России участятся природные катаклизмы. Об этом в интервью Ura.ru рассказал климатолог Андрей Киселев.

По прогнозам специалиста, в стране ожидается рост ветровой нагрузки, из-за которой возможны ураганы и смерчи. Явления будут кратковременными, однако могут затронуть все регионы России, а предсказать, насколько они будут разрушительными, пока невозможно.

Также эксперт рассказал, что в следующие три месяца некоторые районы страны ждут сильные ливни, в то время как в других субъектах будет наблюдаться сильная засуха. Киселев пояснил, что за последние несколько лет температура в теплое время года била рекорды, и 2020-й исключением не станет.

Ранее amic.ru сообщал, что по мнению научного руководителя Гидрометеоцентра России Романа Вильфанда, лето 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений.