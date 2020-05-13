Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

37 вахтовиков, работавших на Чаядинском месторождении, доставили специальным авиарейсом в аэропорт Барнаула вечером 13 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Все они жители Алтайского края, взятые у них тесты на коронавирус отрицательные, люди здоровые, — уточнили в пресс-службе региональных властей. — Тем не менее, по прибытию в регион вахтовики пройдут дополнительное обследование".

В аэропорту их встретили специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и министерства социальной защиты, которые занимаются организацией размещения вахтовиков в обсерваторе. До места размещения вахтовиков довезли на автобусах с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

"На Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении из Алтайского края работает 269 человек. На сегодняшний день из Якутии вернулись 137 человек, — пояснили в правительстве. — Работу по их возвращению координирует Правительство Алтайского края. Планируется, что оставшиеся жители края вкрнуться домой до конца этой недели".

С Чаяндинского нефтегазового месторождения, охваченного коронавирусом, планировали вывезти около трех тысяч вахтовиков, часть из них – в Алтайский край.

Как ранее сообщали amic.ru в региональном правительстве, на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии находились 274 жителя Алтайского края. Только примерно у половины из них были отрицательные результаты тестов на коронавирус.