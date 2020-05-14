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Двойная поддержка. Эксперты оценили идею Минстроя дать дополнительные льготы по ЖКХ

, ИА "Амител"
Если вы тратите на коммуналку более 15% от своих доходов, можете рассчитывать на "бонус" от государства

Уже в ближайшие месяцы в России смогут получить "скидку" на оплату жилищно-коммунальных услуг дополнительно около 1 млн семей. Пока право на субсидию имеют те семьи, где на коммуналку уходит более 22% от общих доходов. Минстрой РФ предложил снизить этот показатель до 15%. Правда, процесс получения льготы выглядит очень сложно. Кроме того, в субсидии отказывают тем, кто имеет долги по оплате ЖКУ. Amic.ru поговорил с экспертами, чтобы разобраться, насколько нововведение окажется полезным.

100 млрд рублей нуждающимся

Государство компенсирует расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам с "опозданием" в пару недель. До 10-го числа каждого месяца необходимо оплатить квитанцию, а после 20-го приходит частичная компенсация. Чтобы рассчитывать на льготу, семья должна тратить на ЖКУ более 1/5 от всего, что заработала в месяц. Простой пример. По оценке ОНФ, в 2019 году субсидии на оплату ЖКХ в России получали около 3 млн семей. На эти цели был израсходован 71 млрд рублей. Если поправку Минстроя примут, льготой воспользуются еще примерно 1 млн семей. Дополнительно на них потребуется до 30 млрд рублей, пишут "Известия".

Расходы на оплату ЖКУ, которые превышают предельно допустимую долю в семейном доходе, оплачиваются за счет регионального бюджета. Затем выпадающие доходы компенсируются федеральным центром. Сейчас в 58 регионах (в том числе Алтайском крае) установлен максимальный порог – 22%, в 24 субъектах — от 15 до 21%, еще в трех — менее 15%.

Завуалированная помощь

Барнаульский общественник, председатель правления ТСЖ "Красноармейский, 53" Константин Емешин считает, что предложение Минстроя имеет к сфере ЖКХ косвенное отношение, в большей степени инициатива направлена на решение социальных вопросов.

"В моем доме из 143 квартир 15 пользуются льготой на оплату услуг ЖКХ. Сначала человек полностью платит по квитанции, а затем ему приходит компенсация. Субсидия предоставляется малоимущим на полгода. Для этого необходимо предоставить в соцзащиту справку о доходах каждого члена семьи, выписку из домовой книги, лицевого счета и т.п.", — рассказывает председатель ТСЖ.

По мнению Емешина, инициатива Минстроя вызвана тем, что в условиях кризиса могут вырасти неплатежи со стороны населения: "Сфера ЖКХ так или иначе должна получать деньги, поэтому предложение логичное. Я, например, как председатель ТСЖ, заинтересован, чтобы люди платили. Это влияет непосредственно на зарплату сотрудников ТСЖ: дворника, слесаря, электрика, паспортиста и других".

Кстати, анализ структуры неплатежей показывает, что злостные должники вовсе не малоимущие, а люди с хорошим достатком, говорит Емешин. После этого не столь однозначно выглядит идея отменить повышение тарифов на услуги ЖКХ во II полугодии 2020-го. Константин Емешин категорически не согласен с такой точкой зрения и считает ее популистской. "Заморозка тарифов – вовсе не выход, еще большая глупость – отменить плату за ЖКХ. Вот смотрите, энергетики из-за теплой зимы потеряли дополнительные доходы. Летом необходимо проводить ремонтную кампанию, в том числе менять теплотрассы. Как они без повышения тарифа это сделают", — размышляет собеседник.

С 1 июля 2020 года тарифы ЖКХ в среднем по стране повысятся на 4%. В Алтайском крае рост совокупного платежа за весь набор коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, газ, водоснабжение) в большинстве муниципалитетов составит 6,9%. Особняком стоит Рубцовск — здесь ЖКУ проиндексируют сразу на 11%.

Все забывают про жилищные услуги

Схожей точки зрения на новую инициативу Минстроя придерживается директор Союза жилищно-коммунальных организаций Алтайского края Виктор Патудин. По его мнению, проблема социальной поддержки в сфере ЖКХ актуальна как никогда, но почему-то многие забывают о строке в квитанции, где речь идет об оплате именно жилищных услуг.

По признанию Патудина, управляющие компании давно работают в убыток, так как не имеют возможности поднять тарифы на содержание кв. м площади жилья: "А как повышать? Население говорит — у нас нет денег. Но дом содержать как-то надо? Еще никто не отменял технические регламенты. В той же коммуналке население не потянет предельные тарифы, а производственный процесс требует постоянной индексации. Вот как тут быть? Пусть государство помогает, раз население у нас не может нормально заработать".

Долгоиграющая тема

Как полагает эксперт в коммунальной сфере, депутат АКЗС Людмила Суслова, мера по расширению получателей льготы напрашивалась давно, более того, собеседница настаивает, что еще несколько лет назад вместе с однопартийцами лоббировала похожий законопроект.

"Наша фракция ("Справедливая Россия" — прим. ред.) предлагала снизить величину расходов на ЖКХ до 10% от совокупного дохода семьи. Потому что, чем меньше порог, тем больше семей смогут претендовать на субсидию, — говорит собеседник. — Сейчас у многих коммуналка достигает уже 7-8 тысяч в месяц. Это существенная сумма, особенно когда человек остается без доходов или вынужден получать минималку".

Суслова уверена, что несмотря на увеличение льготников, региональный бюджет с нагрузкой справится. Вместе с тем эксперт предполагает, что снижение с 22% к 15% будет поэтапным.

Напомним, в начале апреля правительство ввело запрет на штрафы и пени за коммунальные услуги до 1 января 2021 года. Должникам в этот период не будут отключать свет, воду и газ. "Это все правильно, но большой роли не сыграет, так как мораторий действует всего несколько месяцев. Предложенная мера – долгоиграющая — и затрагивает всех людей с низкими доходами", — резюмировала Людмила Суслова.

Могут быть злоупотребления

Президент алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов считает, что документ, анонсированный Минстроем, скорее всего, готовился давно, а его появление на свет одновременно с экономическим кризисом – не более чем случайность. В данном случае коронавирус и его последствия лишь ускорили процесс.

Вместе с тем эксперт полагает, что количество претендентов на льготу резко вырастет, однако не исключены и злоупотребления. Многие, в том числе и в Алтайском крае, попробуют получить субсидию, не показывая свой реальный доход. К сожалению, такие случаи – не редкость.

"Платежная дисциплина сейчас падает, причем в разы, объективно люди не платят за коммуналку из-за финансового неблагополучия. Многие остались без работы и дохода, они в первую очередь рассчитывают на льготу по уплате ЖКУ", — подытожил Косов.

В настоящее время из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса заявки на получение субсидий россияне могут подавать онлайн. Тем, кто уже имеет право на льготы, они автоматически продлены до 1 октября.

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