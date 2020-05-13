В Алтайском крае обозначили сферы, где планируют ввести послабления

Перечень сфер, которых может коснуться указ губернатора Виктора Томенко о смягчении мер против коронавируса, опубликовал Telegram-канал "Ленина, 59".

"Ожидается, что это коснется работы объектов розничной торговли непродовольственными товарами, занятий физической культурой на открытом воздухе, дальнейшего ослабления режима ограничений в работе парикмахерских и салонов красоты", – уточняет паблик.

Решение в том числе будет зависеть и от того, как население Алтайского края будет соблюдать масочный режим, который действует в регионе с 12 мая.

Работа по частичному снятию ограничительных мер ведется совместно с региональным управлением Роспотребнадзора, которое консультирует правительство в вопросах, входящих в компетенцию ведомства.

Ранее amic.ru писал, что глава региона планирует до конца недели подписать указ о послаблениях для отдельных хозяйствующих субъектов.