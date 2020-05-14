Ученые из США и Италии нашли новые подтверждения эффективности голодания в сочетании с витамином C в борьбе с раком. Об этом сообщает "Хайтек+".

В качестве основного инструмента для борьбы с раком специалисты использовали низкокалорийную растительную диету. Такой режим питания заставляет реагировать клетки так же, как и на голод. Второй частью лечения стали высокие дозы витамина С.

Результаты тестов показали, что при совместном использовании голодания и антиоксиданта погибали почти все раковые клетки с мутацией KRAS, которая считается самой сложной в терапии онкозаболеваний. Эта разновидность опухолей составляет почти четверть от всех злокачественных новообразований.

Повторное изучение способа лечения на мышах с этим типом заболевания доказало эффективность. Опухоли либо останавливали свое развитие, либо начинали постепенно разрушаться.

На данный момент команда уже исследует влияние метода в сочетании с противораковыми препаратами у больных с проблемами молочной и предстательной желез. Если результаты окажутся обнадеживающими, изучать новую методику будут уже в обширных клинических тестах.