Два Алтая вошли в число регионов, где накладнее всего следовать санитарным правилам

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитала, в какую сумму россиянам обойдется строгое следование требований масочного режима и всех санитарных правил. Выяснилось, что в среднем "антикоронавирусный набор" на месяц, состоящий из масок, перчаток и санитайзера, будет стоить около четырех тысяч рублей.
Тяжелее всего следовать всем санитарным правилам будет семьям из Кабардино-Балкарии. На месячный комплект придется выделять 46% от стандартных потребительских расходов домохозяйств. На втором месте Чечня (39%), следом идут Северная Осетия (37%), Карачаево-Черкесия (34%), Брянская область (32%), Алтайский край и Республика Алтай (31%), Тамбовская, Орловская и Рязанская области, Ингушетия и Мордовия (по 30%), пишут "Госновости".
Как уже сообщал amic.ru, масочный режим введен в Алтайском крае с 12 мая указом губернатора Виктора Томенко. Документ обязывает население носить индивидуальные защитные средства в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси. За несоблюдение масочного режима предусмотрены штрафы. Впрочем, пока полиция не намерена строго наказывать тех, кто не надел маску, отметили в краевом ГУ МВД.
Комментарии
"Передайте Ильичу - нам и тридцать по плечу!"
Стыдно и обидно за Родину! Копеечные маски во время катастрофы разрешено использовать для наживы. Наживаются на тех у кого и так за душой ни гроша.
А должны бесплатно раздавать! Ведь пять раз объявляли, что полная катастрофа не только в стране, но и в мире. Помню как маленький на учениях по гражданской обороне все село(тыщи четыре) было обеспечено (на время учений!!!) противогазами!!!
В проклятом совке!
А сейчас?
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
" Ёлочка мне нравится? Ёлочка мне, ***** [блин], нравится?"
Стыдно и обидно за Родину!
Стыдно почему? Потому что лично Вам не подвезли вагон бесплатных масок? Которых можно купить штук 8-10 за небольшие деньги и дезинфицировать, если нет возможности покупать? За полтора месяца все, кто хотел, проблемы с масками решил. Остались редкостные паразиты, ждущие бесплатных масок для себя, как небесных пирожков. По этой причине они в отрицалове и не носят маски - нам не обеспечили. Это как осужденный в изнасиловании в свою защиту будет утверждать, что государство не обеспечило его бесплатными женщинами в нужном количестве.
14.05.2020 07:35
- гость -
Чиновник походу ты на нашей шее, ага? Незадумывался на чьи бабки жируешь? И нафига ты вообще сдалса гражданам страны и тебе подобные?
Чего вы городите,какие паразиты?
Чиновник походу ты на нашей шее, ага? Незадумывался на чьи бабки жируешь? И нафига ты вообще сдалса гражданам страны и тебе подобные?
Мясной, много ты с пальмы бананов раздал, в это непростое время?
Месный, я готов отдавать тебе свои маски б/у бесплатно. Думаю, можно организовать сбор масок для тебя и прочих сказочных персонажей, которым маски недовезли.
14.05.2020 07:35
- гость -
Стыдно и обидно за Родину!
Стыдно почему? Потому что лично Вам не подвезли вагон бесплатных масок? Которых можно купить штук 8-10 за небольшие деньги и дезинфицировать, если нет возможности покупать?
Еще можно не рожать, не просили ведь!
14.05.2020 07:50
Пионер
Месный, я готов отдавать тебе свои маски б/у бесплатно. Думаю, можно организовать сбор масок для тебя и прочих сказочных персонажей, которым маски недовезли.
Почитайте статью! 4 штуки! Есть тоже маски должны люди? ЗП в крае у большинства 13-17 тыщ! пенсия и того меньше.
Семьям придется увеличить на треть свои стандартные расходы.
А что, в Алтайском крае живут обеспеченные люди,с большим доходом? Для чего на 43 день от начала заболевания вводить масочный режим?
Нытье про маски уже надоело. Все кто хотел уже давно сшили себе маски. Остальные изображают проблему на пустом месте. Не понятно, для чего Амик каждый день пишет про маски. Ну если только для того, чтобы Местному было куда вставить свою реплику про бесплатные маски.
Проблема даже не в цене, а в том, что это обязаловка. Если уж вы приняли идиотский закон, то маски надо раздавать бесплатно всем, кто в них нуждается для ежедневного перемещения по городу.
Роспотребнадзор рекомендует менять маски каждые два часа. Недавно "Комсомолка" подсчитала, что если следовать этим рекомендациям, человек будет тратить на маски более 5 тысяч рублей в месяц. Соответственно, семья из двух человек – больше 10 тысяч (в случае с масками из касс метро немного меньше, потому что "КП" рассчитала ежемесячные траты исходя из цены одной маски в 35 рублей). Это те самые люди, большинство которых вместо господдержки в "нерабочие дни" получили шиш с маслом.
Но маски вы раздавать не хотите, вы хотите их продавать. Что будут делать люди? Никто не захочет тратить дополнительные 5-10 тысяч в месяц по вашей прихоти. У многих их вообще нет. Поэтому люди будут использовать маски неправильно – например, носить их весь день, не меняя, или стирать одноразовые маски – и заражаться. Все усилия по сдерживанию эпидемии коронавируса сойдут на нет. А значит, от ваших новых ограничений будет больше вреда, чем пользы.
Требование носить перчатки – глупость. Если вы носите одну и ту же пару перчаток , прикасаясь ими к предметам в общественных местах,вы - разносчик вируса. Попытка обязать россиян покупать маски – глупость. Посмотрим, что будет дальше. Умный чиновник исправит ошибку и отменит глупое требование. Глупый чиновник попытается силой заставить людей соблюдать вредный и опасный закон. /И.Варламов/
*Умом Россию не понять,аршином общим не измерить...
14.05.2020 08:10
- гость -
Нытье про маски уже надоело.
СИЗ должны быть сертифицированы, а не из г... и палок быть(это мое личное мнение).
А почему хотя бы по себестоимости их не продавать в это непростое для всей страны время? Дело-то государственной важности - здоровье и жизнь нации!
Что, аптеки основную выручку с масок имеют?
Для сравнения, еще в начале февраля официально оптовая стоимость одной одноразовой медицинской маски, например, на крупном производстве ООО «КИТ» была 0,8 рублей за штуку. В розницу маски тогда продавались по 2−4 рубля за штуку.
На работе был из немногих кто мыл руки.
в больницу вход в бахилах, раньше их продавали, теперь раздают. В чем загвоздка? Раз обязали - выдавайте. Может армию и полицию лишить вещевого довольствия, они же тоже в обяз в форме, оружие и патроны тоже пусть за свои покупают,ачоа. Скажите дурачку, где я не прав
14.05.2020 07:50
Пионер
Зачем мне твои маски б/у?
В ответку могу предложить туалетную бумагу б/у