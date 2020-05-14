Два Алтая вошли в число регионов, где накладнее всего следовать санитарным правилам

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитала, в какую сумму россиянам обойдется строгое следование требованиям масочного режима и всем санитарным правилам. Выяснилось, что в среднем "антикоронавирусный набор" на месяц, состоящий из масок, перчаток и санитайзера, будет стоить около четырех тысяч рублей.

Тяжелее всего следовать всем санитарным правилам будет семьям из Кабардино-Балкарии. На месячный комплект придется выискивать 46% от стандартных потребительских расходов домохозяйств. На втором месте Чечня (39%), следом идут Северная Осетия (37%), Карачаево-Черкесия (34%), Брянская область (32%), Алтайский край и Республика Алтай (31%), Тамбовская, Орловская и Рязанская области, Ингушетия и Мордовия (по 30%), пишут "Госновости".

Как уже сообщал amic.ru, масочный режим введен в Алтайском крае с 12 мая указом губернатора Виктора Томенко. Документ обязывает население носить индивидуальные защитные средства в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси. За несоблюдение масочного режима предусмотрены штрафы. Впрочем, пока полиция не намерена строго наказывать тех, кто не надел маску, отметили в краевом ГУ МВД.