Четверг, 14 Май, 09:08

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,58
€ 79,78
26°

242271 +0
Обь
446см -27


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Алтайская коммунистка, призывавшая раздавать деньги россиянам, оказалась миллионершей

, ИА "Амител"
Мария Демина и ее супруг зарабатывают около 20 тысяч рублей в день
Мария Демина / Фото: youtube.com

Мария Демина / Фото: youtube.com

Депутаты Госсобрания Республики Алтай обнародовали свои доходы за 2019 год. Одной из самых богатых оказалась семья представителя КПРФ Марии Деминой. Сама парламентарий заработала около 1,4 млн рублей, ее супруг почти 6 млн рублей. Таким образом, ежемесячный доход семьи составляет чуть более 600 тыс. рублей в месяц или около 20 тысяч в день. 

Как уже сообщал amic.ru, в начале апреля коммунистка записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем Демина предложила выплатить каждому взрослому гражданину РФ по 50 тысяч рублей в качестве единовременной помощи из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Также депутат предложила освободить бизнес от налогов на шесть месяцев.

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

14.05.2020 07:29
- гость -

Ах она какая нехорошая. Оказалась. А мы то думали хороший человек

14.05.2020 07:36
- гость -

Россия "помогает народу Сирии" чтобы контролировать потоки нефти и газа.

14.05.2020 07:40
- гость -

Прочитав заголовок, подумал про Прусакову

14.05.2020 07:48
- гость -

И где противоречие?

14.05.2020 07:50
Я

О чем и для чего эта статья? Они что-то украли? Или просто вызвать чувство зависимости у сетевых хомячков!

14.05.2020 08:24
Filin

Есть люди на госслужбе, которые зарабатывают в 100 раз больше в час...

14.05.2020 08:25
Владимир В.

Если Демины честно построили свой бизнес, честно зарабатывают, то почему нельзя им быть коммунистами и миллионерами.Например, Шолохов был миллионером, Муслим Магомаев и нек. другие, но это же не вызывало раздражения и отторжения.Потому что честно заработали.

14.05.2020 08:37
- гость -

Да мы все миллионеры! Хата.и авто это уже два ляма, ну и остальное все сложить, около трёх будет...

14.05.2020 08:41
гость

хорошо, что обеспеченный человек понимает нужды простых людей

14.05.2020 08:42
- гость -

А кем оказался тот кто на эти призывы наплевал и деньги россиянам так и не дает?!

14.05.2020 08:51
- гость -

Коммунисты, хаха.

14.05.2020 08:59
- гость -

За 15 лет цены на квартиры выросли в 5 раз.

14.05.2020 09:03
- гость -

Шолохов-нобелевский лауреат по литературе,его книги выходили массовым тиражом, в том числе и за границей( как и пластинки Магомаева).Речь о чудовищной разнице в распределении денег.Разница всегда была и будет,но почему таких ОГРОМНЕЙШИХ размеров?

14.05.2020 09:05
- гость -

Выкрутится. Скажет, что это деньги партии как Жирик всегда повторяет про свои миллиарды.

14.05.2020 09:08
Как то так

А в коммунистической парти есть бедные или все миллионеры и миллиардеры?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
08:48
Из-за коронавируса в российских школах могут пропасть общие перемены 1
08:32
Ученые рассказали, к чему приводит ежедневное употребление сладких напитков 2
08:19
Двойная поддержка. Эксперты оценили идею Минстроя дать дополнительные льготы по ЖКХ 0
08:04
Климатолог: летом 2020 года Россию ждут природные катаклизмы 0
07:50
Специалисты разработали простой способ обнаружения рака горла 0
07:33
Все идет по плану. Алтайские лагеря готовятся к открытию даже в условиях коронавируса 4
07:18
Алтайская коммунистка, призывавшая раздавать деньги россиянам, оказалась миллионершей 14
07:03
Алтайский ученый рассказал, могут ли комары быть переносчиками коронавируса 0
06:48
Животные, которые уверены, что они – лучшая компания в кровати 0
06:31
Назван возможный способ победить рак без применения лекарств 0
06:15
Два Алтая вошли в число регионов, где накладнее всего следовать санитарным правилам 17
06:03
Жарко и ветрено. В Алтайском крае воздух прогреется до +34°C 0
01:03
В Республике Алтай выявили два новых случая заражения коронавирусом 1
23:47
Барнаулец лишился денег при продаже садового участка 0
23:05
Депутаты предлагают наказывать россиян за нецелевое использование древесины 7
22:25
В Алтайском крае обозначили сферы, где планируют ввести послабления 0
22:01
В Затоне открыли движение по дороге на остров Шубинский 0
21:30
Идите на "Госуслуги". Пенсионный фонд отреагировал на давку в Барнауле 1
21:07
Житель Горного Алтая избил бывшую жену поленом 2
20:35
Стало известно, когда Томенко ослабит ограничения по коронавирусу 3
20:02
Еще 37 вахтовиков с Чаяндинского месторождения вернулись в Алтайский край 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 45 2
19:14
Банки начали отказывать в кредитах работникам пострадавших из-за пандемии отраслей 8
18:48
Житель Горно-Алтайска привез в полицию две гранаты 2
18:25
Стоимость патентов для ИП в Алтайском крае хотят снизить до символических 100 рублей 3
18:18
Поэтапное снятие ограничений из-за COVID-19 планируют в Алтайском крае 6
18:06
В ГИБДД рассказали подробности ДТП на трамвайных путях в Барнауле 7
17:55
В Барнауле работает группа мошенников, представляющаяся инспекторами горэлектросети 0
17:42
В России перенесли сроки сдачи ЕГЭ и отменили экзамены для девятиклассников 1
17:39
В Барнауле ответили на высказывание Собчак о худшем городе 14
17:20
Мишустин раскритиковал регионы за задержку выплат врачам, работающим с зараженными 2
17:05
Аппараты ИВЛ от российского завода запретили использовать после пожара в Петербурге 20
16:53
Почти рекорд. Аналитики дали прогноз урожая зерновых в России 6
16:50
Огромная пробка образовалась из-за столкновения на трамвайных путях в Барнауле 2
16:42
Все законно, но больше не будем. Рубку леса под Барнаулом остановили 2
16:30
Как оформить обещанную Путиным выплату в 10 000 руб. на ребенка. Инструкция 3
16:20
Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае закончится жара 6
16:04
В Камне-на-Оби выписали пожилую пару, переболевшую COVID-19 2
15:47
Гендиректора "Барнаулкапстроя" выпустили из СИЗО 0
15:36
Саратовскую чиновницу уволили после нелестного высказывания о "путинских" выплатах 21
15:21
Больше 10 тысяч человек заразились коронавирусом в РФ за сутки 4
15:16
Полиция проверит информацию о толпе у Пенсионного фонда в Барнауле 26
14:54
Татьяна Буланова отменила онлайн-концерт из-за болезни 1
14:40
20-летний житель Алтайского края украл деньги у сироты и потратил их на ставки 2
14:29
Эксперт рассказала, ждать ли нашествия комаров в Алтайском крае 8
14:15
Жириновский предложил убрать в России половину депутатов 20
14:03
Оштрафуют или нет? Что грозит нарушителям масочного режима в Алтайском крае 38
13:54
Детские сады Алтайского края продолжат работать в режиме дежурных групп до конца мая 4
13:44
Медведь из барнаульского зоопарка дразнит людей прохладным бассейном 7
13:31
В Алтайском крае на торги выставили объекты обанкротившегося завода ЖБИ-100 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.