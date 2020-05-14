Алтайская коммунистка, призывавшая раздавать деньги россиянам, оказалась миллионершей

Депутаты Госсобрания Республики Алтай обнародовали свои доходы за 2019 год. Одной из самых богатых оказалась семья представителя КПРФ Марии Деминой. Сама парламентарий заработала около 1,4 млн рублей, ее супруг почти 6 млн рублей. Таким образом, ежемесячный доход семьи составляет чуть более 600 тыс. рублей в месяц или около 20 тысяч в день.

Как уже сообщал amic.ru, в начале апреля коммунистка записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем Демина предложила выплатить каждому взрослому гражданину РФ по 50 тысяч рублей в качестве единовременной помощи из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Также депутат предложила освободить бизнес от налогов на шесть месяцев.