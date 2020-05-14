Лаюоратория медицинского центра "Галатея". Фото: Екатерина Смолихина
Анализ на антитела к коронавирусу скоро можно будет сдать в Барнауле. Этот тест позволит определить не только факт инфицирования человека COVID-19 сейчас, но и понять, сталкивался ли с ним организм раньше. Теперь барнаульцы, наконец, смогут точно узнать, имели ли отношение к коронавирусу тяжелые ОРВИ и пневмонии, которыми переболели многие в декабре-2019 и январе-2020. Анализ будут принимать в лаборатории медицинского центра "Галатея". Корреспонденты amic.ru сходили туда на экскурсию и выяснили, как можно будет сдать анализ на антитела к коронавирусу и как вообще его выделяют специалисты из полученного биоматериала.
Не для каждой лаборатории
До недавнего времени тестирование на коронавирус проводили только по особым показаниям: если человек вернулся из неблагополучных по вирусу регионов или контактировал с инфицированным. В Алтайском крае изначально такой анализ могли провести только в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. И всего пару недель назад тестирование стали проводить частные клиники.
"Новый коронавирус относится к патогенам I-II группы, это особо опасная инфекция. И не в каждом регионе страны есть лаборатории, чтобы можно было работать с этим вирусом. В Алтайском крае такая лаборатория только одна – в Роспотребнадзоре. Поэтому изначально весь материал от предположительно инфицированных поступал именно туда. Но учитывая, что количество пациентов растет и лаборатория не справляется, было решено часть исследований, а именно пациентов, не имеющих клинических проявлений инфицирования, отдать частным лабораториям, которые могут выполнять исследования требуемыми методами. В Барнауле под такие условия подошли четыре медцентра. В том числе наш", – объясняет заведующая лабораторией "Галатея" Ольга Билдзукевич.
"Мы будем работать не с мазками из носоглотки, а с кровью. Это более информативно, чем мазок. Сейчас на рынке представлено очень много реагентов, которые работают именно с мазками из носоглотки. Этот анализ проводится методом ПЦР. Его достоверность 60-70%. Именно поэтому приходится так часто делать подтверждающие тесты в "Векторе". Через кровь достоверность определения вируса выше – более 90%", – уточняет руководитель направления лабораторной диагностики ООО "ЦВМР "Галатея" Александр Прошкин.
По его словам, дополнительного оборудования докупать в лабораторию не пришлось. Все необходимое здесь уже было. Не было только реагентов для выделения вируса. Но теперь поступили и они.
"Совсем недавно такого вируса вообще не существовало. За очень короткий период времени потребовалось изготовить полноценную тест-систему. А для этого надо было узнать, как организм человека реагирует на вирус, как его определить в организме и какая тест-система для этого подойдет лучше всего. А еще оказалось, что вирус очень вариабельный, может очень быстро меняться. Да, раньше были другие штаммы коронавируса. Но они не похожи на этот. Как только появился первый штамм COVID-19, в "Векторе" разработали свою тест-систему и стали принимать материал для тестирования со всей страны. А сейчас другие производители реагентов продолжают разрабатывать новые тест-системы. Поэтому и в продажу они до сих пор не поступали, потому что их вообще не было", – рассказывает Билдзукевич.
Не страшно, но интересно
В лаборатории "Галатея" будут использовать тестирование на коронавирус методом ИФА.
ИФА (иммуноферментый анализ) – анализ на антитела, который позволяет обнаружить, сталкивался ли человек с COVID-19 раньше или нет, и как его иммунная система отреагировала на этот вирус. То есть именно этот анализ поможет понять – а вдруг вы уже переболели, даже не заметив этого, и есть ли сейчас у вас к нему иммунитет.
Для пациента процедура анализа на антитела к коронавирусу практически ничем не отличается от обычной: нужно прийти натощак к указанному времени и сдать кровь из вены.
Взятый биоматериал закапывают в специальный планшет, добавляют реагент, а затем в термостате идет процесс инкубации и другие процедуры, выявляющие антитела. А уже готовый результат аппарат выводит на компьютер. Врач его распечатывает и передает пациенту.
Всего в тесте два показателя. Это иммуноглобулины М, которые говорят о том, заражен ли человек коронавирусом в настоящий момент. И иммуноглобулины G, которые указывают на то, сталкивался ли ваш организм с инфекцией в прошлом. Они вырабатываются примерно через две недели после начала заболевания.
Берет анализ один сотрудник, а работает с ним уже другой – в так называемой чистой зоне лаборатории. Прежде чем в нее попасть, специалисты принимают душ и надевают защитный стерильный костюм, респиратор, очки, шапочку и специальные перчатки. А уже после этого расходятся по кабинетам, где работают с биоматериалами. Их в "чистую зону" передают через специальные окошки.
Впрочем, для сотрудников лаборатории такая осторожность – обычная практика: им постоянно приходится иметь дело с опасными вирусами.
"Помимо коронавируса, у нас ведь есть и другие инфекции, гораздо страшнее, например гепатиты. Мы в лабораториях всегда работаем с опасным материалом и изначально должны предполагать, что этот материал уже содержит инфекцию, поэтому и действовать всегда должны очень осторожно. Если мы себя не будем беречь, нас никто не сбережет", – говорит заведующая лабораторией.
Сотрудники лаборатории тоже уверяют, что им не страшно, и что с интересом ждут начала работы с вирусом, который заставил весь мир закрыть границы.
Болеете? Не приходите
По решению Роспотребнадзора частные лаборатории смогут принимать анализ только у здоровых людей. То есть у тех, кто не имеет никаких признаков коронавируса, ОРВИ и ОРЗ: насморка, кашля, температуры. Здоровы? Добро пожаловать, и, пожалуйста, приходите в строго указанное время, чтобы не столкнуться в коридоре с другими желающими пройти тест.
"Если вы болеете, у вас температура, сухой кашель, насморк, вы должны вызвать скорую. И уже сотрудники скорой и Роспотребнадзора возьмут у вас на дому мазок и отправят его в лабораторию, – поясняет Ольга Билдзукевич. – Если вы просто переживаете за свое здоровье и хотите провериться – а примерно у 30% инфицированных заболевание протекает бессимптомно, – то можно прийти и сдать анализ у нас".
Но перед этим придется заполнить анкету и подписать документ, что вы здоровы и у вас нет никаких симптомов болезни.
"Мы организуем работу таким образом, чтобы исключить тесное соприкосновение граждан. Врачи будут работать в защитных костюмах. На забор анализа уйдет примерно 3-5 минут на человека. Каждому пациенту назначат свое время, чтобы не образовывались толпы в коридорах и не было опасности заразиться", – объясняет Александр Прошкин.
В среднем результата анализа придется ждать три дня. Но все будет зависеть от количества пациентов: если мало, то анализ сделают быстрее. Если наплыв желающих будет большой, придется подождать подольше.
Когда можно сдать анализ
Сейчас в лаборатории проводят тестирование оборудования. А со следующей недели, с 18 мая, готовы принимать желающих сдать анализ.
Сколько стоит анализ:
Метод ИФА – 1200 рублей.
Где сдать анализ:
- Малахова, 90, тел. 22-22-90
- Песчаная, 89, тел. 35-89-10
- Павловский тракт, 221, тел. 553-777
- Попова, 114, тел. 43-57-02
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Комментарии
Нет слов.
14.05.2020 14:16
- гость -
И о чем у вас нет слов?
Опять все для людей за Счет людей, хваленая бесплатная медецина, зато кремлевских работяг ежедневно и Бесплатно тестируют
Одни моют руки вторые деньги.
14.05.2020 14:19
- гость -
В первую очередь, о достоверности в 60-70%)
14.05.2020 14:23
- гость -
ИФА анализ, о котором идет речь, нет смысла делать ежедневно.
В первую очередь, о достоверности в 60-70%)
Я так понимаю, что достоверность в 50% - это или он есть, или его нет?)) А тут чуть побольше.
14.05.2020 14:25
- гость -
Можно пруф в студию? Потому что ИФА как раз довольно точный анализ.
Скорая не берет мазки, не вводите людей в заблуждение.
А если зарплата так жить не позволит,
Ну что ж, не живите, никто не неволит.
14.05.2020 14:29
- гость -
А текст почитать никак?
14.05.2020 14:25 для особо тупых патриотов, глянь посты ранее и интервью Пескова, уж помошник самого для тебя авторите
14.05.2020 14:32
- гость -
А эти слова я охотно возвращаю вам. Там, где речь идет об эффективности в 60-70% - это о методе ПЦР. А вовсе не об ИФА, который определяет не наличие вируса, а антитела к нему.
И уже сотрудники скорой и Роспотребнадзора возьмут у вас на дому мазок и отправят его в лабораторию
Это цитата из текста
14.05.2020 14:36
- гость -
)) ну обьясните мне смысл теста, достоверность которого 60-70%. Для чего его делают то? Для самоуспокоения?
А про ИФА... особо озабоченные пусть сдадут кровь, почему бы нет))
14.05.2020 14:35
- гость -
Вам про Фому, вы про Ерему.
для 14:27
А текст читали или только глазами пробежали ? У ИФА -90%
14.05.2020 14:41
- гость -
С чего я вам буду что-то объяснять? Я его не делаю и не продвигаю. Говорила только о том, что точность ИФА выше, и что он имеет какой-то смысл. Делать ПЦР за деньги смысла точно нет, поскольку заразиться можно каждый день, и назавтра он может быть положительным при сегодняшнем отрицательном.
"...подписать документ, что вы здоровы и у вас нет никаких симптомов болезни.", что то я не понял... Если человек идет сдавать анализ, то он не знает болен он или здоров, иначе для чего он будет затевать все это! Скоро уже придя к врачу будут требовать поставить самому себе диагноз и выписать лекарства!
14.05.2020 14:44
гость
для 14:27
А текст читали или только глазами пробежали ? У ИФА -90%
А вы читали? Я где то назвала тест?)) Меня просто поразила точность любого теста в 60-70%!)
Не любого теста . а конкретно ПЦР .
Опять все для людей за Счет людей, хваленая бесплатная медецина, зато кремлевских работяг ежедневно и Бесплатно тестируют
Бесплатно даром за амбаром, моя дорогая любительница халявы
14.05.2020 14:45
- гость -
Речь о том, что у вас нет симптомов - кашля или температуры. О бессимптомном течении вы, естественно, знать не можете.
Слишком много развелось приспособленцев.