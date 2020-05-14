Жарко и ветрено. В Алтайском крае воздух прогреется до +34°C

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели сохранится жара, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

14 мая в регионе местами будет достаточно сильный ветер. Его скорость составит 4-9 м/с, порывы до 17 м/с. Преимущественно без осадков.

Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки +29…+34 градуса (в восточных районах – от +24 градусов, в Барнауле – от +30 до +32 градусов).

В ночь на 15 мая будет прохладнее – от +13°C до +18°C (по востоку – от +5°C, в Барнауле – от +8°C до +10°C).