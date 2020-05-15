В Республике Алтай коронавирусом заболели еще четверо человек

Четыре новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией зафиксировали в Горном Алтае, сообщает республиканский оперативный штаб. Таким образом, суммарное число заражений в регионе выросло до 69.

Коронавирус подтвердился у 46-летней жительницы Горно-Алтайска, контактировавшей с выявленной ранее инфицированной родственницей, и у 56-летней жительницы Усть-Коксинского района, вернувшейся из соседнего региона. Кроме того, коронавирус подтвержден у двух жителей Кош-Агачского района, которые также контактировали с ранее выявленными заболевшими жителями района.

Напомним, в Республике Алтай действует обязательный масочный режим. По решению главы региона Олега Хорохордина, режим самоизоляции продлен до "особого распоряжения".

В то же самое время в республике ослабили ограничительные меры, наложенные для профилактики коронавируса на ряд предприятий. В частности, с 12 мая разрешили работать массажным, косметическим салонам, баням, саунам и отдельным спортивным организациям.