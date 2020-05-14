В Алтайском крае выявили 39 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Основное число новых заболевших – в Барнауле: 20 человек. Кроме того, новые случаи зафиксированы в Бурлинском районе – 5, Павловском районе – 4, Рубцовске – 3. По два инфицированных выявили в Новоалтайске и Табунском районе, в Косихинском, Краснощековском и Тюменцевском районах – по одному.

Таким образом, в регионе в общей сложности заразились 809 человек. Четверо из них скончались. Выздоровел 371 человек, из них 34 – за последние сутки.

Как ранее писал amic.ru, из-за распространения инфекции губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о введении жесткого пропускного режима в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других субъектов РФ, потребуется провести две недели на карантине.

Кроме того, с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте.

В ближайшие дни губернатор планирует подписать указ о послаблении ограничительных мер для предприятий. Они могут коснуться объектов розничной торговли непродовольственными товарами, занятий физической культурой на открытом воздухе, а также парикмахерских и салонов красоты.