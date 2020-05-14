Четверг, 14 Май, 12:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,58
€ 79,78
28°

242271 +0
Обь
419см -27


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 800

, ИА "Амител"
За минувшие сутки выявили 39 новых случаев заражения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае выявили 39 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Основное число новых заболевших – в Барнауле: 20 человек. Кроме того, новые случаи зафиксированы в  Бурлинском районе – 5, Павловском районе – 4, Рубцовске – 3. По два инфицированных выявили в Новоалтайске и Табунском районе, в Косихинском, Краснощековском и Тюменцевском районах – по одному.

Таким образом, в регионе в общей сложности заразились 809 человек. Четверо из них скончались. Выздоровел 371 человек, из них 34 – за последние сутки.

Как ранее писал amic.ru, из-за распространения инфекции губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о введении жесткого пропускного режима в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других субъектов РФ, потребуется провести две недели на карантине.

Кроме того, с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте. 

В ближайшие дни губернатор планирует подписать указ о послаблении ограничительных мер для предприятий. Они могут коснуться объектов розничной торговли непродовольственными товарами, занятий физической культурой на открытом воздухе, а также парикмахерских и салонов красоты.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.05.2020 12:18
- гость -

Скажите, а как их выявляют? У кого анализы берут? Поликлиники не принимают... Откуда эти выявленные?

14.05.2020 12:20
комрад

Пошла водичка, самое время ослабить меры.

14.05.2020 12:21
Иsтина

Вот наблюдаю: что в транспорте, что в магазинах в масках максимум 30 % народа.

14.05.2020 12:23
- гость -

14.05.2020 12:21
Иsтина
Вот оттого и прирост такой.

14.05.2020 12:25
- гость -

В ближайшие дни губернатор планирует подписать указ о послаблении ограничительных мер для предприятий.

Не знаю,что сказать....

14.05.2020 12:25
- гость -


14.05.2020 12:18

- гость -


Скажите, а как их выявляют? У кого анализы берут? Поликлиники не принимают... Откуда эти выявленные?

1.Тесты делают людям которые были в близком контакте с ранее выявленными.

2. Всем с пневмонией обязательно проводят тесты.

3. Врачам контактными с больными с ковид.

4. Кто сдал платно тесты.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
12:20
Будет попахивать коррупцией. Алтайский депутат о поддержке бизнеса и людей в пандемию 0
12:14
Уникальный "пивной" антисептик начали производить на Алтае 0
12:06
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 800 6
12:01
Жара, пандемия, пляж. Как Барнаул встречает лето в мае 1
11:52
А что делает власть? Депутаты подготовили вопросы к отчету губернатора Алтайского края 0
11:41
Барнаульские работодатели начали тестировать работников на COVID-19 8
11:26
"Раз такая зараза ходит". Барнаульцы о масочном режиме и затратах на маски 20
11:16
ЕГЭ перенесли. На какой период и кому теперь можно его не сдавать? 0
11:06
Голосовать в России можно будет по почте 9
10:54
В Барнауле осудили мужчину, который почти год насиловал маленькую падчерицу 4
10:42
В ПФР посоветовали подождать с выплатами на ребенка, обещанными Владимиром Путиным 14
10:30
32 миллиарда. Общий объем вкладов жителей Алтая увеличился на 5,5% 1
10:20
Еще одна группа алтайских туристов вернется на родину из Таиланда 18 мая 4
10:08
В России задумались об объединении трех регионов 7
09:54
Магазинам посоветовали вызывать полицию для борьбы с покупателями без масок 37
09:43
Жителя Алтая задержали за призывы к свержению власти 13
09:30
Детский праздник с доставкой на дом. Как на Алтае отпразднуют 1 июня 0
09:26
Ребенок получил серьезные травмы в результате ДТП в Камне-на-Оби 0
09:09
Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому из-за неправильного лечения 4
08:48
Из-за коронавируса в российских школах могут пропасть общие перемены 14
08:32
Ученые рассказали, к чему приводит ежедневное употребление сладких напитков 4
08:19
Двойная поддержка. Эксперты оценили идею Минстроя дать дополнительные льготы по ЖКХ 1
08:04
Климатолог: летом 2020 года Россию ждут природные катаклизмы 0
07:50
Специалисты разработали простой способ обнаружения рака горла 0
07:33
Все идет по плану. Алтайские лагеря готовятся к открытию даже в условиях коронавируса 4
07:18
Алтайская коммунистка, призывавшая раздавать деньги россиянам, оказалась миллионершей 26
07:03
Алтайский ученый рассказал, могут ли комары быть переносчиками коронавируса 1
06:48
Животные, которые уверены, что они – лучшая компания в кровати 2
06:31
Назван возможный способ победить рак без применения лекарств 3
06:15
Два Алтая вошли в число регионов, где накладнее всего следовать санитарным правилам 19
06:03
Жарко и ветрено. В Алтайском крае воздух прогреется до +34°C 0
01:03
В Республике Алтай выявили два новых случая заражения коронавирусом 1
23:47
Барнаулец лишился денег при продаже садового участка 0
23:05
Депутаты предлагают наказывать россиян за нецелевое использование древесины 10
22:25
В Алтайском крае обозначили сферы, где планируют ввести послабления 0
22:01
В Затоне открыли движение по дороге на остров Шубинский 0
21:30
Идите на "Госуслуги". Пенсионный фонд отреагировал на давку в Барнауле 4
21:07
Житель Горного Алтая избил бывшую жену поленом 2
20:35
Стало известно, когда Томенко ослабит ограничения по коронавирусу 3
20:02
Еще 37 вахтовиков с Чаяндинского месторождения вернулись в Алтайский край 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 45 2
19:14
Банки начали отказывать в кредитах работникам пострадавших из-за пандемии отраслей 8
18:48
Житель Горно-Алтайска привез в полицию две гранаты 3
18:25
Стоимость патентов для ИП в Алтайском крае хотят снизить до символических 100 рублей 3
18:18
Поэтапное снятие ограничений из-за COVID-19 планируют в Алтайском крае 6
18:06
В ГИБДД рассказали подробности ДТП на трамвайных путях в Барнауле 8
17:55
В Барнауле работает группа мошенников, представляющаяся инспекторами горэлектросети 0
17:42
В России перенесли сроки сдачи ЕГЭ и отменили экзамены для девятиклассников 1
17:39
В Барнауле ответили на высказывание Собчак о худшем городе 16
17:20
Мишустин раскритиковал регионы за задержку выплат врачам, работающим с зараженными 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.