Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в коме. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, пишет "Спорт-Экспресс".

"У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве", – рассказал изданию источник, близкий к ситуации.

Ранее стало известно, что Нурмагомедова старшего госпитализировали с подозрением на пневмонию. По словам источника, в Дагестане врачи лечили его неправильно, из-за чего возникли осложнения. По информации некоторых СМИ, мужчина мог перенести инсульт. Сейчас Абдулманап находится в клиническом военном госпитале в Москве.

Абдулманап Нурмагомедов включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер по боевому самбо. Он воспитал 18 чемпионов мира.