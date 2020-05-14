Жителя Алтая задержали за призывы к свержению власти

Спецслужбы задержали жителя Маймы, который призывал к насильственному захвату власти.
Как сообщают в пресс-группе УФСБ России по Республике Алтай, сотрудники ведомства задержали мужчину, который в ходе своего выступления на общественном мероприятии публично высказывал призывы к насильственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации. Что это было за мероприятие – не уточняется.
Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Согласно уголовному кодексу РФ, за это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Комментарии
жесть
Да вы, батенька, революционер!
и чтобы никаких тут новых Владимиров Ильичей, и старого прикопайте
Пресекли свободомыслие в Майами..
никак последователь якутского шамана )))
Упрятать террориста упыря..Иш какой хамоватый террорист нашёлся.
Призывал голосовать против путена?
Не, шапку не снял и в пояс не кланялся ни городничему ни околотошному...
Слышь? Сапсэм нету уважухи у холопов -то....
Главная задача любой политической партии, в любой стране - захват власти и управление страной. В этом суть, смысл объединения людей в политические партии. Для того, чтобы завоевать власть, существует агитационно-пропагандистская деятельность с целью привлечения сторонников и внимания к своей программе.
@Политическая партия — иерархическая политическая организация, объединяющая на добровольной основе лиц с общими социально-классовыми, политико-экономическими, национально-культурными, религиозными и иными интересами и идеалами, ставящая перед собой цель завоевания политической власти @
А что наговорил этот товарищ, надо бы почитать, тогда что-то можно и по нему конкретно сказать.
"который призывал к насильственному захвату власти"..., голосовать против поправок в Конституцию что ли? Решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента? Ну тогда только одно - расстрелять и повесить! Покусился на святое! У нас есть обнуляемонесменяемый!