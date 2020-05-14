12 мая в Камне-на-Оби произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть и попал под машину, пишут "Каменские известия".

В дежурную часть полиции в 19 часов 20 минут поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе села Луговое автодороги Павловск – Камень-на Оби – граница НСО. Сообщалось, что водитель на автомобиле марки Volkswagen сбил ребенка 2008 года рождения.

В результате аварии мальчик получил множество травм: сотрясение головного мозга, перелом таза, ушибы. С места ДТП его госпитализировали в Каменскую центральную районную больницу.