Суббота, 16 Май, 11:29

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,21
€ 79,13
0°

262843 +0
Обь
397см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Магазинам посоветовали вызывать полицию для борьбы с покупателями без масок

, ИА "Амител"
Также рекомендовано не отпускать нарушителям режима товары на кассе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минпромторг России посоветовал магазинам вызывать полицию для борьбы с покупателями без масок. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на разосланные предпринимателям наукограда методички.

В документе объясняется, что нести ответственность за нарушение масочного режима будет посетитель торговой точки, а не ее владелец. Министерство советует магазинам вызывать полицейских при обнаружении нарушителей, а кассирам — не отпускать товары для покупателей без средств защиты.

Напомним, что на данный момент по статье 20.6.1 КоАП штраф за нарушение для физического лица составляет от 1 до 30 тысяч рублей, а маски, согласно указу губернатора, необходимо носить в том числе и в магазинах.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.05.2020 10:06
гость

Маразм крепчает...

14.05.2020 10:17
гость

а как же закон о защите прав потребителя и ГК? нельзя отказать в продаже кроме случаев прямо указанных в законе (например несовершенолетнему в продаже табака)! Магазин отказал покупатель в суд и с магаза штраф моральный вред и прочее, а полиция приедет и проведет с ним беседу (классный бизнесс)!

14.05.2020 10:18
iOne

Что бы там в этой конституции написано не было всегда найдётся подходящий соус, для любых действий.

14.05.2020 10:20
- гость -

Автобусы ещё можно останавливать, вот где Клондайк для штрафов!

14.05.2020 10:23
- гость -

мир сошел с ума...

14.05.2020 10:24
- гость -

как подметили наймиты госдепа и люди раскачивающие лодку на просторах интернета:
"если сейчас случится война, раздавать населению оружие и патроны не будут - просто введут штраф за их отсутствие" (c)

14.05.2020 10:26
Как то так

14.05.2020 10:17
гость
а как же закон о защите прав потребителя и ГК? нельзя отказать в продаже кроме случаев прямо указанных в законе (например несовершенолетнему в продаже табака)! Магазин отказал покупатель в суд и с магаза штраф моральный вред и прочее, а полиция приедет и проведет с ним беседу (классный бизнесс)!

Полиция составляет протокол, затем вы идёте в суд и со своим адвокатам судье будете рассказывать всё, что здесь написали про гражданский кодекс, конституцию и т д.

14.05.2020 10:28
- гость -

Полиция составляет протокол

зачем протокол, сразу постановление, а вот если вы не согласитесь с постановлением - тогда уж протокол)))

14.05.2020 10:29
месный

Сначала масками обеспечте!!!!!!!!

14.05.2020 10:29
гость

Как то так
а судья кто? Данилкин? Криворучка?

14.05.2020 10:33
Как то так

14.05.2020 10:29
месный

Сначала масками обеспечте!!!!!!!!

Ваши права нарушены???? Подсказать адреса городской и краевой прокуратуры? Не хотите официально защищать свои права, пожалуйтесь в Спортлото

14.05.2020 10:35
- гость -

Ключевое слово - посоветовали. Продавцам же делать нечего! Да и владельцам магазинов нафиг надо скандалы плодить.

14.05.2020 10:37
- гость -

Магазины, с целю привлечения покупателей, могли бы на входе и масочки выдавать и антисептиком на руки брызгать, а не стучать в ментовку.
Вон, Бахетле так и делает.
А Ракшиных жаба задавит. Удавятся...

14.05.2020 10:41
М

А на борьбу с кассирами с открытыми носами?

14.05.2020 10:43
- гость -

Всё правильно:надо бороться с разгильдяйством!

14.05.2020 10:45
Гость

14.05.2020 10:29
месный
Вам бесплатных масок хочется? За деньги- есть в магазинах и аптеках.

14.05.2020 10:53
Как то так

14.05.2020 10:45
Гость
месный
Вам бесплатных масок хочется? За деньги- есть в магазинах и аптеках.

У него неистребимая жажда халявы, он каждый день про бесплатные маски пишет

14.05.2020 11:01
- гость -

Как то так
У него неистребимая жажда халявы, он каждый день про бесплатные маски пишет

тебя завтра обяжут ОЗК носить с противогазом, подсказать где купить?
смех смехом, а от наших деятелей всего ожидать можно

14.05.2020 11:03
- гость -


14.05.2020 10:33
Как то так
Мы с месным поступаем проще - чиновники нарушают наши права, а мы плюем на их законы - незаконные!

14.05.2020 11:03
Ввп

Просто идёт проверка на согласных и несогласных проведению этого цирка, через намордники видно кто на все согласен что им власть не прикажет.

14.05.2020 11:07
- гость -

Зачем полицию вызывать? Провести беседу? Штрафовать же все равно нельзя

14.05.2020 11:16
Гость

14.05.2020 11:03
Ввп
А ваша голова вам не приказывает?
Вы,к примеру,провода под напряжением голыми руками соединяете?

14.05.2020 11:18
Гость

14.05.2020 10:53
Как то так
Было дело,он плакался о безденежье. Похоже,жизнь не наладилась.

14.05.2020 11:20
Гость

14.05.2020 11:03
- гость -
Вы с "месным" лучше друг на друга плюйте.

14.05.2020 11:24
- гость -

в минпромторге правоведы из техникума работают?

14.05.2020 11:24
месный

14.05.2020 10:45
Гость
Вам бесплатных масок хочется? За деньги- есть в магазинах и аптеках.

Там не маски а бижутерия сшитая из трусов с конским ценником.

Нормальные , сертифицированные, не по завышенной в несколько раз цене где?!?!?!?

Меня не прикалывает покупать 50 масок за 1700 !!!!! Они стока не стоят!!!!

14.05.2020 11:25
- гость -

Лучше сразу расстреливать на входе, зачем мучиться-то?

14.05.2020 11:29
Гость

Из за этого и так многие утром в магазин перестали заходить, иногда идёшь на работу забежишь купишь что нибудь, теперь лишний раз не заходят, это надо маску одевать мороки многое из за одной минуты....

14.05.2020 11:31
Как то так

14.05.2020 11:24
месный

Нормальные , сертифицированные, не по завышенной в несколько раз цене где?!?!?!?
Меня не прикалывает покупать 50 масок за 1700 !!!!! Они стока не стоят!!!!

Как по вашему в СССР все эпидемии победили без сертифицированных, такое слово никто не знал)). Из марли сами шили и не жужжали. Сейчас у части населения фиброз головного мозга наступает вперёд, чем фиброз лёгких.

14.05.2020 11:37
Гость

14.05.2020 11:24
месный
Вам никто не запрещает закупить контейнер масок в Китае и продавать по 80 копеек штука. Или самому нашить и сертифицировать. Кстати,сертификация за деньги делается не выходя из дома.

14.05.2020 11:38
- гость -

Чтобы купить маску, надо прийти в маске? Чокнутые, не?

14.05.2020 11:39
Гость

"Меня не прикалывает покупать 50 масок за 1700 !!!!! Они стока не стоят!!!!"

Правильно,вылечиться гораздо дешевле!

14.05.2020 12:07
- гость -

Скажи, куда следуют сообщать в отношении человека, который в нарушение всех карантинных мер, съездил в Казахстан, вернулся в Барнаул и никакого двух недельного карантина не соблюдает, а шарится на работе, специально покашливает, говорит что у него болит голова и что чихать он на нас всех хотел.
Мы волнуемся и за свое здоровье и за состояние возможного разносчика заразы...

14.05.2020 12:08
просто Мария

пачка сигарет в разы дороже.,а то разнылись дорого.Вот народ,лишь бы сиротские песенки распевать.

14.05.2020 12:18
Мадам

Вчера купила несколько в аптеке - по 30 р, нормального вида, как всегда были... Внутрь ещё одноразовую салфеточку специальную, рулончик в МР взяла.

14.05.2020 12:25
- гость -


14.05.2020 12:08
просто Мария

Причем здесь пачка сигарет?

14.05.2020 12:30
гость

нести ответственность за нарушение масочного режима будет посетитель торговой точки, а не ее владелец

Тогда зачем владельцу эта заморочка с полицией?

14.05.2020 12:33
гость

А посетителям вызвать полицию на сотрудников магазина без масок и кто кого перестучит. Полиции будет интересно этим заниматься, сейчас у них времени много, все преступники на режиме самоизоляции

14.05.2020 12:53
Иsтина

Кому как, а нас на работе снабжают масками, мылом, антисептиком. И за апрель заплатили. Но при этом мы подписались что в общественные места ходим только в масках, что мы и делаем.

А вот то что в той же Машке 70% покупателей без масок, а почти все продавцы маски неправильно носят, это факт, и с этим надо чтото делать.

ps месному - продай айфон, купи резинок для денег и марли и понаделай себе и семье масок

14.05.2020 13:25
месный

14.05.2020 12:53
Иsтина

И какой толк от этих масок будет, так бижутерия.

14.05.2020 13:43
просто Мария

14.05.2020 12:25
- гость - При том,что пользы никакой,а берут и не ноют.

14.05.2020 13:58
Просто Оля


14.05.2020 13:43
просто Мария

Так а Ваше какое дело? Это их личное дело

14.05.2020 15:45
иван23

а ведь вирус проникает не только через дыхательные пути,но и через слизистую глаз.Т.е. для полной защиты человеку нужно носить закрытого типа очки,т.е. попросту говоря что то вроде водолазной маски.Прикольно будет,если введут кроме масочного и перчаточного режима ещё очёчный.Скорее всем в Спортмастер,пока не разобрали

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
11:06
Алтайский край занял последнее место в Сибири по приросту заболевших COVID-19 0
10:42
Поисковики ищут родственников алтайского солдата, погибшего под Тверью 1
10:15
"Путинские" 5 тысяч рублей на ребенка. Кто может получить и как это сделать? 3
09:51
Жалобу на "нечестный" аукцион от барнаульской компании отклонили в челябинском УФАС 1
09:08
Первый триллионер может появиться раньше, чем ожидали 1
08:39
Бразильский эколог предрек новую пандемию из-за вырубки лесов 2
08:08
Где расширят Чуйский тракт до четырех полос и сколько на это потратят миллиардов 12
07:37
85-летняя женщина весом 22 килограмма излечилась от коронавируса 0
07:06
Впереди президента. Томенко смягчил режим раньше, чем об этом объявил Путин 25
06:33
Фотограф звезд. Потрясающие снимки ночного неба от Михаила Минкова 0
06:02
Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 16 мая 0
23:32
В Республике Алтай выявили новые случаи COVID-19 1
23:26
В правительстве РФ рассказали о самочувствии Михаила Мишустина 8
23:04
Мэр Рубцовска вновь обратился к населению из-за коронавируса 1
22:47
Депутат призывал бесплатно раздавать маски и перчатки вместо пособий на них 4
22:29
Лекарство от коронавируса успешно прошло доклинические испытания 5
22:09
Законопроект, регламентирующий дистанционное образование, внесли в Госдуму 5
21:48
Ребенка сбили на пешеходном переходе в Бийске. Видео 12
21:29
Россиянам порекомендовали реже пользоваться деньгами 1
21:09
Путин раскритиковал чиновников за ситуацию с выплатами медикам 7
20:42
Томенко решил пока не снимать ограничения по коронавирусу в Алтайском крае 2
20:28
Жителей Алтайского края предупреждают о грозах и сильном ветре 0
20:05
"Держитесь, все будет хорошо". Именитые жители Алтайского края поддержали педагогов 1
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 47 0
19:29
"Потребуются около 9 млрд". Томенко подписал указ о подготовке к зиме 0
19:05
Алтайскую трассу перекроют 18 мая из-за военных 0
18:46
Два предприятия в Бийске эксплуатировали неисправные ж/д пути 1
18:24
Плато да не то. Когда эксперты ждали окончания роста больных COVID-19 1
18:08
Подростки разбили иномарку в ДТП на Алтае 1
17:58
Стало известно, когда откроются спортивные секции в Алтайском крае 2
17:41
В мэрии Барнаула рассказали, где можно купить защитные маски 4
17:25
Алтайскую заключенную осудят за бунт в колонии 2
17:10
Боятся коронавируса. Постояльцы покидают дома престарелых в Алтайском крае 0
16:57
Стражи порядка до смерти забили сибиряка в отделении полиции 13
16:46
На Алтае готовы пересмотреть контракты, которые курировал замминистра 0
16:40
Лавров рассказал, будут ли вводить в России выездные визы 0
16:29
Нового начальника алтайской Росгвардии представили губернатору 4
16:15
Остался последний город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае 6
15:55
Виктора Томенко критикуют меньше других губернаторов Сибири 49
15:46
Когда закончится учебный год в школах Алтайского края и что учеников ждет дальше 1
15:34
Пожарные спасли пенсионерку при пожаре в алтайском селе 0
15:14
Более 10,5 тыс. новых заражений коронавирусом зафиксировали в России 2
15:02
Вернувшиеся в Алтайский край вахтовики пожаловались на голод 7
14:54
"Прокачать" героя со скидкой. "МегаФон" предлагает новые возможности для геймеров 0
14:41
В России впервые выявили повторное заражение коронавирусом 7
14:30
Второй сезон может стать первым. Детские лагеря в Алтайском крае до 1 июля не откроют 4
14:19
В Алтайском крае проверили, как дезинфицируют такси и автобусы 7
14:06
COVID-19 нам не страшен: как на Алтае идет посевная кампания в эпоху пандемии 3
13:55
"Меня на понт брать не надо". Доктор Мясников пожаловался на "дебилов" 21
13:44
В России предложили ввести новое пособие на время пандемии 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.