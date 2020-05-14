Минпромторг России посоветовал магазинам вызывать полицию для борьбы с покупателями без масок. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на разосланные предпринимателям наукограда методички.

В документе объясняется, что нести ответственность за нарушение масочного режима будет посетитель торговой точки, а не ее владелец. Министерство советует магазинам вызывать полицейских при обнаружении нарушителей, а кассирам — не отпускать товары для покупателей без средств защиты.

Напомним, что на данный момент по статье 20.6.1 КоАП штраф за нарушение для физического лица составляет от 1 до 30 тысяч рублей, а маски, согласно указу губернатора, необходимо носить в том числе и в магазинах.