В 2021 году может произойти объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом порталу РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.
"Тюменской вопрос уже несколько лет обсуждался, но не выносился на широкую публичную дискуссию", – сказал Дорохин. – Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО".
Он подчеркнул, что объединение было бы логичным и выгодным решением. Как с финансово-экономической, так и с управленческой точки зрения.
"Я склоняюсь, что все-таки большинство поддержит. Я бы так сказал: 60 на 40. 60% поддержит", – подытожил депутат.
Комментарии
Он подчеркнул, что объединение было бы логичным и выгодным решением. Как с финансово-экономической так и с управленческой точки зрения.
непатриотично мыслит гражданин, а как же комфорт и достаток чиновничества трех регионов - их ведь сокращать прийдется...
Пора и горный алтай возвращать в родную гавань, побултыхались, людей посмешили по ельцинским заветам и хватит! Большая экономия будет, а эти съэкономленные деньги сиротинушкам отдать!
Все дотационные республики присоеденить. Развели министров авантюристов.
Правильное решение! меньше депутатов в местной власти - меньше кормушек, и меньше бюрократии!
Начните с районов края
14.05.2020 11:24
- гость -
вы с чего взяли? Когда чиновник высокой должности лишался работы? Приведите пример? Сократят как раз рядовых сотрудников, а чиновников распихают по разным структурам.
Все деньги будут теперь в Тюмень идти
Алтайский край рекордсмен по количеству районов ! А толку ноль все они нищие как и край !