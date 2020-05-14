В 2021 году может произойти объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об этом порталу РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.

"Тюменской вопрос уже несколько лет обсуждался, но не выносился на широкую публичную дискуссию", – сказал Дорохин. – Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО".

Он подчеркнул, что объединение было бы логичным и выгодным решением. Как с финансово-экономической, так и с управленческой точки зрения.

"Я склоняюсь, что все-таки большинство поддержит. Я бы так сказал: 60 на 40. 60% поддержит", – подытожил депутат.